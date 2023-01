Beliebte deutsche Redensarten rund um den Straßenverkehr

Gib Gas! Autobezogene Redensarten

Die Kurve kratzen

Die Redensart bedeutet "sich sehr schnell entfernen" - und das ist wohl das einzige Richtige, was das Warzenschwein auf dem Foto jetzt tun kann. Der Ausdruck kommt wohl aus dem Straßenverkehr, ähnlich wie "die Kurve kriegen" (etwas noch in letzter Minute schaffen). Beim Kurvekratzen könnte es einen Bezug zu Kutschen geben, die beim Abbiegen in engen Gassen oft an den Hausecken entlang kratzten.