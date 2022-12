Europa

Belgrad: Gedenkstätte im vergessenen KZ

Der größte Leidensort für Juden in Serbien im Zweiten Weltkrieg - das "Judenlager Semlin" - wird endlich zu einer Gedenkstätte. Ester Bajer wurde in diesem Lager geboren. Mit 82 freut sich die Überlebende, dass in Belgrad ein Ort der Erinnerung errichtet wird.