Belgischer Fußballspieler verhaftet

Fabien Camus ist am Mittwoch von der belgischen Polizei verhaftet worden. Es besteht der Verdacht auf Geldwäsche und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation, so die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft.

Der Mittelfelder, der in der vergangenen Saison für den belgischen Klub KV Mechelen spielte, ist damit der erste Fußballspieler, der von dem Skandal betroffen ist. Konkret geht es um die Manipulation zweier Erstliga-Partien zugunsten seines Vereins, der sich während der Saison 2017/18 im Abstiegskampf befand.

Zwei Wochen zuvor hatte die belgische Polizei bereits mehrere Wohnungen im In- und Ausland durchsucht und dabei etliche Festnahmen verzeichnet. Von den Ermittlungen betroffen waren unter anderem der RSC Anderlecht und auch Dortmunds Champions-League-Gegner FC Brügge.

ms (dpa)