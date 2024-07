Am 19. Juli 1953 fand in Berlin die feierliche Enthüllung des Denkmals zum Deutschen Widerstand im Innenhof des Bendlerblocks in Berlin statt, an jenem Ort, an dem Stauffenberg nach dem missglückten Hitler-Attentat hingerichtet wurde. Darüber hinaus erinnert die Gedenkstätte an all die anderen mutigen Frauen und Männer, die dem Hitler-Regime die Stirn geboten haben.