Der Tod von Queen Elizabeth II. löst auf der ganzen Welt Trauer und Anteilnahme aus. Die britische Königin ist am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben. Nach 70 Jahren auf dem Thron findet die Queen am 19. September 2022 in der St. George’s Chapel am Windsor Castle ihre letzte Ruhe.

DW Deutsch überträgt das Staatsbegräbnis live.