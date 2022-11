Beim Sisterhood FC sind Sport und Glaube vereint

Vorfreude auf Katar

Die Teammitglieder Atiya (24), Amilah (15) und Rumaysa (12) sehen sich das Endspiel des Women's FA Cup zwischen Chelsea und Manchester City im Wembley-Stadion in London an. Sie freuen sich auf die WM, genauso wie Gründerin Yasmin Abdullahi. "Was mit der Weltmeisterschaft einhergeht, die Spiele zusammen mit unserer Familie und Freunden anzusehen, ist so eine schöne Erfahrung", sagt sie.