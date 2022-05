Begehrte Plätze für das DW-Volontariat: „Diversität ist uns wichtig."

DW Akademie: Wie hat es sich das hybride Assessment-Center von 2020 bis jetzt verändert?

Ramón García-Ziemsen: Es ist natürlich besser geworden. Beim ersten Mal zu Beginn der Pandemie waren wir teilweise noch etwas überfordert, weil wir keinen guten Weg gefunden hatten, die Bewerberinnen und Bewerber wirklich kennenzulernen. Und ihnen auch die Chance zu geben, uns kennenzulernen – denn auch das ist sehr wichtig. Das große Problem beim Recruiting ist ja immer keine Beliebigkeit zuzulassen. Es gibt jetzt lange Leitfadengespräche, die von Kolleginnen und Kollegen aus allen Programmbereichen geführt werden und die eine gute Vergleichbarkeit herstellen. Den Wissenstest haben wir weggelassen (was etwas schade war, weil es mir immer Spaß gemacht, den zu machen) und zum Beispiel eine TikTok-Übung dazu genommen. Auch ist die Auswahlkommission vor Ort, was den Austausch ist viel besser.

Haben sich die Anforderungen an die Bewerberinnen und Bewerber verändert?

Kreativer Umgang mit sozialen Netzwerken, plattformgerechtes Produzieren, Social Video – da schauen wir etwas mehr drauf. Diversität ist uns wichtig – aber nicht in der teils etwas reduzierten Weise, wie sie von vielen Medienhäusern verstanden wird. Es geht uns um unterschiedliche Sozialisierungen, vielleicht auch ‘ungerade’ Wege in den Beruf. Wir haben immer wieder Volontierende, die vom Journalismus bislang nicht so viel Ahnung hatten – aber dafür von ihrem Fachgebiet. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass es nicht nur um das Wie, sondern das Was geht. Wer nichts zu sagen hat, dem höre auch nicht zu, egal wie es flimmert und rauscht.

Wie sieht die beste Bewerbung aus?

Der Beruf ist so vielschichtig und ausdifferenziert, dass es die eine beste Bewerbung nicht geben kann. Da sind natürlich Bewerbungen, die mir besonders gefallen, weil sie humorvoll sind, nicht von der Stange, aber trotzdem glaubwürdig. Manche Bewerbungen strahlen auch eine große Ernsthaftigkeit aus, unterfüttert von Selbstreflektion und der Motivation, für ein Medienunternehmen wie der DW arbeiten zu wollen, dem es um Meinungsfreiheit geht. Manche Bewerbungen sind auch nicht so überragend – und dann lernt man die Leute kennen und ist total begeistert. Außerdem: „Bewerbungskulturen“ unterscheiden sich weltweit. In einigen Weltregionen ist ein sachlicher, nüchterner Ton üblich, in anderen genau das Gegenteil. Da sind Vergleiche schwierig, weshalb ja auch immer die Sprachredaktionen mitentscheiden.

Wieviel Druck entsteht da, die richtige Auswahl zu treffen?

Wir haben da eine echte Verantwortung: Die Teilnahme an so einem Assessment-Center ist eine prägende Erfahrung – hinsichtlich des Berufswunsches aber auch in Bezug darauf, wie die DW gesehen wird. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist übrigens: Auch die, die es nicht schaffen, einen der 12 Plätze zu bekommen, sollen das Gefühl haben: Hier wurde ich ernstgenommen und wertgeschätzt, hier wurde fair mit mir umgegangen. Wichtig ist ja, dass es bei einem Verfahren dieser Art nicht nur um die Auswahl von zwölf Menschen geht, die die DW irgendwann voranbringen sollen. Durch den Austausch mit den vielen Kolleginnen und Kollegen ist das Ganze auch ein echter interner Reflektionsprozess zu den Fragen „Wer bringt uns in Zukunft eigentlich weiter?“ und „Welche Zukunft wollen wir eigentlich?“.