Zerstörte Dörfer, brennende Häuser

Die ukrainischen Behörden berichten über die Erfolge ihrer Armee. Aber sie geben dabei nicht alle Namen der befreiten Ortschaften an, da aus Sicherheitsgründen weiterhin Informationssperren bestehen. In vielen Gegenden wurden während der Kämpfe Wohngebäude zerstört, wie hier in einem Dorf in der Region Cherson.