Beethoven-Statue kehrt nach Bonn zurück

So akkurat wie ein Musikstück des Komponisten selbst, ist die Bronze-Statue am Dienstag (5. Juli 2022) an ihren Platz auf dem Bonner Münsterplatz zurückgekehrt - fast auf den Tag genau ein halbes Jahr nach ihrem Abbau. Aufgrund von Korrosionsschäden musste das Denkmal restauriert werden, um schlimmeren Folgen durch Wasser und eindringende Schmutzpartikel vorzubeugen. Die Beleuchtung und das Blumenbeet am Fuß des Denkmals fehlen derweil noch.

Alle anschnallen, bitte: Beethoven vor seinem Sockel

Das Denkmal von Ludwig van Beethoven (1770-1827) war am 12. August 1845 in dessen Heimatstadt Bonn enthüllt und zuletzt in den 1960er-Jahren überarbeitet worden. Die Rückkehr der 3,4 Tonnen schweren Statue soll gebührend gefeiert werden: Für den 14. August ist zum 177. Jahrestag der Einweihung des Denkmals eine Zeremonie geplant, bei der die Festlichkeiten von 1845 mit historischen Kostümen nachgestellt werden sollen.

So sah die Statue vor ihrer Reinigung aus

Bei der Sanierung der Statue waren unter anderem zwei Geschossteile gefunden worden, außerdem wurden neben den Wetterschäden auch Farbrückstände entfernt, die wahrscheinlich von Sprayern hinterlassen worden waren.

Beethoven ist Bonn wohl berühmtester Bürger

Die Initiative für das Denkmal ging von den Komponisten Franz Liszt und Robert Schumann sowie von Shakespeare-Übersetzer August Wilhelm von Schlegel aus. Der Dresdner Bildhauer Ernst Julius Hähnel ließ Beethoven streng in die Ferne blicken, zum Komponieren ausgestattet mit Feder und Papier. Die britische Königin Victoria notierte nach der Einweihung: "Als die Statue enthüllt wurde, drehte sie uns unglücklicherweise den Rücken zu."

tla/ash (mit dpa)