Bayreuther Festspiele eröffnet

Schwere Saison in Bayreuth

Rund 80 Mitwirkende aus dem Team der Bayreuther Festspiele waren in den letzten Monaten an Corona erkrankt. Außerdem wurden kurz vor der Eröffnung Sexismusvorfälle laut, die die Intendantin, Urenkelin des Komponisten Richard Wagner, so schnell wie möglich aufklären will. Außerdem stehen kostspielige Sanierungen am Festspielgebäude an.