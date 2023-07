Bayreuther Festspiele eröffnen neue Welten

Unter dem Motto "Kinder, macht was Neues", nach einem Zitat von Richard Wagner, eröffneten die Bayreuther Festspiele am Vorabend der Premiere mit einem großen Open Air Konzert. Komponisten, die ihrer Zeit voraus waren oder deren neue Ideen die Musikwelt zunächst verstörten standen auf dem Programm. Darunter auch das Stück "Dream on" der Gruppe Aerosmith.