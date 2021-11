Bayerns Frauen-Team bleibt Tabellenführer

Die Fußballerinnen von Meister FC Bayern München haben am 7. Spieltag der Bundesliga ihre Tabellenführung verteidigt. Der FC Bayern setzte sich bei der SGS Essen mit 2:1 (1:1) durch und schob sich wieder vor den VfL Wolfsburg, der vorübergehend an der Spitze lag. Für die Münchenerinnen waren Klara Bühl (7. Minute) und die Serbin Jovana Damjanovic erfolgreich (51.). Maike Berentzen hatte zwischenzeitlich für Essen ausgeglichen (14.). Der FC Bayern hat auf Rang eins 18 Zähler auf dem Konto, dahinter folgt Wolfsburg mit 16 Punkten.

Janssen trifft in letzter Sekunde

Die Wolfsburgerinnen hatten den Spieltag am Freitagabend auf spektakuläre Weise eröffnet: Im Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt setzten sich die Pokalsiegerinnen trotz eines 0:2-Rückstands am Ende doch noch mit 3:2 (1:2) durch. Das Siegtor erzielte Dominique Janssen erst in der Nachspielzeit (90.+3). Die Eintracht hatte den deutlich besseren Start und lag nach Toren von Lara Prasnikar (4.) und Laura Freigang (20.) schon nach 20 Minuten mit 2:0 vorn. Ein erster Treffer von Janssen brachte den VfL noch in der ersten Halbzeit wieder heran.

Die Niederländerin Jill Roord traf in der 66. Minute zum 2:2. Am Ende war der Wolfsburger Sieg verdient, da die Gastgeberinnen während der gesamten 90 Minuten zahlreiche Großchancen vergaben. Beste Frankfurterin war die ehemalige Wolfsburgerin Merle Frohms im Tor.