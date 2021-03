Bayern-Torjäger Robert Lewandowski auf Gerd Müllers Spuren

Fast im Alleingang hat Robert Lewandowski den VfB Stuttgart besiegt. Beim 4:0 (4:0) des FC Bayern steuerte der Weltfußballer einen Dreierpack bei. Es waren die Saisontore Nummer 33 bis 35 für den Polen, der sich anschickt, den Uralt-Saisonrekord von Torjägerlegende Gerd Müller zu brechen. In der Bundesliga-Saison 1971/72 hatte Müller 40-mal für die Bayern getroffen. Der Rekord galt als einer für die Ewigkeit. Lewandowski fehlen nun nur noch fünf Tore, um mit Müller gleichzuziehen, sechs, um ihn zu überholen. Acht Spiele verbleiben dem Polen noch dafür. Die Münchener machten mit dem Erfolg gegen den VfB, den sie mit vier Treffern schon in der ersten Halbzeit sicherstellten, einen weiteren Schritt Richtung Titelverteidigung - und das, obwohl sie nach der Roten Karte gegen Alphonso Davies wegen eines groben rund 80 Minuten zu zehnt spielen mussten.

Verfolger gewinnen ebenfalls

In der Tabelle hat Spitzenreiter Bayern weiterhin vier Punkte Vorsprung vor RB Leipzig. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann hatte sich am Freitag zu einem knappen 1:0 (0:0)-Pflichtsieg beim abstiegsbedrohten Aufsteiger Arminia Bielefeld gequält. "Natürlich war es heute kein Feuerwerk, der Gegner stand dafür aber auch einfach zu tief", räumte Nagelsmann hinterher ein und blickte schon auf das Topspiel in zwei Wochen gegen Spitzenreiter FC Bayern voraus: "Wir wissen, dass wir gewinnen sollten, um die Liga weiter möglichst spannend zu halten."

Wie die Leipziger tat sich auch der Tabellendritte VfL Wolfsburg bei Werder Bremen schwer, fuhr letztlich aber doch mit einem 2:1 (2:1)-Auswärtssieg drei Punkte ein. Verfolger Eintracht Frankfurt ließ ebenfalls nichts anbrennen und feierte einen deutlichen 5:2 (4:2)-Erfolg gegen den FC Union Berlin. André Silva gelang ein Doppelpack, es waren seine Saisontreffer 20 und 21.

Haaland rettet BVB

Damit liegt der Eintracht-Torjäger in der Torschützenliste weiter gemeinsam mit dem Dortmunder Erling Haaland auf Rang zwei hinter Lewandowski. Der BVB konnte sich bei dem Norweger bedanken, dass die Auswärtspartie beim abstiegsgefährdeten 1. FC Köln nicht zu einer Blamage geriet. Haaland brachte den Favoriten mit 1:0 in Führung - und verhinderte mit seinem Ausgleichstreffer in der Schlussminute zum 2:2 (1:1)-Endstand die drohende Niederlage.

Der 26. Spieltag in Zahlen:

Arminia Bielefeld - RB Leipzig 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Sabitzer (46.)

FC Bayern München - VfB Stuttgart 4:0 (4:0)

Tore: 1:0 Lewandowski (17.), 2:0 Gnabry (22.), 3:0 Lewandowski (23.), 4:0 Lewandowski (39.)

Rote Karte: Davies (12., grobes Foulspiel)

Eintracht Frankfurt - FC Union Berlin 5:2 (4:2)

Tore: 1:0 Silva (2.), 1:1 Kruse (7.), 2:1 Andrich (35., Eigentor), 3:1 Kostic (39.), 4:1 Silva (41.), 4:2 Kruse (45.+3), 5:2 Chandler (90.+2)

1. FC Köln - Borussia Dortmund 2:2 (1:1)

Tore: 0:1 Haaland (3.), 1:1 Duda (35., Handelfmeter), 2:1 (Jakobs, 65.), 2:2 (Haaland, 90.)

Werder Bremen - VfL Wolfsburg 1:2 (1:2)

Tore: 0:1 Sargent (8., Eigentor), 0:2 Weghorst (42.), 1:2 Möhwald (45.)

FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach -:- (18.30 Uhr MEZ)

TSG 1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05 (So. 21.03.2021, 13:30 Uhr)

Hertha BSC - Bayer Leverkusen -:- (15:30 Uhr)

SC Freiburg - FC Augsburg -:- (18:00 Uhr)