Bayern-Spielerin Marina Hegering: Der lange Weg nach oben

2010 war plötzlich Schluss: Mit 17 Jahren war Marina Hegering beim FCR Duisburg Fußballprofi geworden, doch drei Jahre später sorgte eine eigentlich unkomplizierte Verletzung mit schweren Folgen für ein abruptes Ende ihres steilen Aufstiegs. An Fußballspielen war erstmal nicht mehr zu denken. "Wenn einem das plötzlich einfach weggenommen wird, von einem Tag auf den anderen, dann es ist schwer", erinnert sich Hegering im Gespräch mit der DW.

Die Abwehrspielerin hatte gerade mit Deutschland den Titel bei der U20-WM im eigenen Land gewonnen, als die Ferse Probleme machte. Eine Fehlbildung am Knochen sorgte für eine schmerzhafte Entzündung. Eine Operation sollte Abhilfe schaffen, doch die Probleme fingen erst nach dem Eingriff an, bei dem eine knöcherne Beule am Fersenbein entfernt wurde. "Nach der OP ist eine Wundheilungsstörung eingetreten, weil anscheinend noch Materialen von der OP in Gewebe waren", erzählt Hegering über den Beginn ihrer Leidenszeit.

Durch die Komplikationen nach der Operation fiel Hegering damals auf unbestimmte Zeit aus, es folgte eine Reihe von zusätzlichen Operationen an der Ferse, bevor sie überhaupt wieder daran denken konnte, Fußball zu spielen. "Fast drei Jahre habe ich keine normalen Schuhe getragen, weil es hinten an der Ferse so weh getan hat", sagt Hegering. Es war ihre Mentalität als Athletin, die sie davon abhielt, einfach aufzugeben. "Das sollte nicht die Ursache dafür sein, dass ich meine Karriere beende. Irgendwie konnte ich das nicht akzeptieren. Und ich glaube, das hat mich ein bisschen am Leben gehalten und hat mir die Hoffnung gegeben, dass es doch nochmal klappen könnte", sagt die 30-Jährige rückblickend.

Neuanfang in Essen

Fünf Operationen innerhalb von fünf Jahren - erst danach konnte Hegering zum ersten Mal wieder richtig trainieren und sich einem Comeback nähern. Ein Jahr lang trainierte sie nur und baute neue Fitness auf, ehe sie endlich wieder in einem Spiel auf dem Platz stehen konnte: 2017 - zehn Jahre nach ihrem Profidebüt - lief Hegering erstmals nach ihrer Leidenszeit wieder in der Bundesliga auf und etablierte sich bei ihrem neuen Klub SGS Essen auf Anhieb.

Kapitänin Hegering (l.) bejubelt ihren Treffer im DFB-Pokalfinale 2020 gegen Wolfsburg

2019 kam dann der große Durchbruch: Nach konstant starken Leistungen wurde Hegering erstmalig in die Nationalmannschaft berufen und auf Anhieb Stammspielerin. Bei der Frauenfußball-WM 2019 in Frankreich stand die Verteidigerin bis zum Aus der DFB-Frauen im Viertelfinale jede Minute auf dem Platz. "Dass es so gut geklappt hat, damit hätte ich niemals gerechnet. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich das jetzt erleben darf", freut sich Hegering. "Das war ein großes Stück Arbeit von mir selber, aber auch von ganz vielen anderen Menschen, die mich auf diesem Weg dahin unterstützt haben."

Der Ruf der Bayern

Ein weiteres Kapitel in ihrer Karriere schlug Marina Hegering dann im Sommer 2020 mit dem Wechsel nach München auf. Obwohl bereits seit mehr als zehn Jahren Profifußballerin, ist Fußballspielen jetzt in München zum ersten Mal ihr einziger Beruf. "Ich habe studiert, eine Ausbildung gemacht oder gearbeitet und habe nebenher in Essen Fußball gespielt", sagt die Nationalspielerin. "Der Wechsel hat mit ein reines Profi-Dasein ermöglicht und zum ersten Mal verdiene ich jetzt tatsächlich nur mit Fußball mein Geld."

Seit Sommer 2020 in München: Bayern-Abwehrchefin Hegering

Im Gegensatz zu den männlichen Kollegen sind die Bayern-Frauen noch dabei, sich als Bundesliga-Spitzenteam dauerhaft zu etablieren. In den vergangenen Jahren ging es für das Team stetig in eine Richtung: nach oben. Bisheriger Höhepunkt: die zwei aufeinanderfolgenden Meistertitel 2015 und 2016.

Und auch in dieser Saison läuft es wieder: Bayern hat bislang alle acht Ligaspiele gewonnen und dabei auch dank Abwehrchefin Hegering, die sogar drei der bisherigen 26 Saisontore erzielen konnte, nicht ein einziges Gegentor hinnehmen müssen. "Gerade sind wir natürlich ein bisschen die Gejagten. Aber wir sind noch früh in der Saison, da kann noch eine Menge passieren. Aber aktuell stehen wir oben und so schnell wollen wir da auch nicht wieder weg. Da fühlen wir uns ganz wohl", so die fast bescheidene Analyse der Nationalspielerin.

Vielleicht liegt das auch an der kommenden Aufgabe, denn mit Double-Gewinner VfL Wolfsburg wartet am kommenden Wochenende der Branchenprimus der Frauenfußball-Bundesliga auf die Münchnerinnen.

Der Titelverteidiger ist wie die Herausforder noch ungeschlagen in dieser Saison, liegt aber dennoch zwei Punkte zurück. Die letzten vier Meistertitel gingen allesamt an die Wölfinnen und trotz der frühen Phase in der Saison könnte dieses Spiel entscheidenden Einfluss auf die Frage haben, ob der Titel zum fünften Mal in Folge nach Wolfsburg oder zum dritten Mal nach München geht. Es wäre der erste Meistertitel für Marina Hegering, die nach einem langen Leidensweg endlich einmal die Schale in der Hand halten will.

Adaption: David Vorholt