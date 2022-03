Bayern spielen auch gegen sich selbst

Der FC Bayern hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga nur geringfügig ausgebaut. Der Rekordmeister kam im Spitzenspiel gegen den Dritten Bayern Leverkusen nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus - der Vorsprung auf Borussia Dortmund, deren Spiel verlegt wurde, beträgt vorerst neun Punkte. Für die Bayern erzielte dann Innenverteidiger Niklas Süle (18.) die Führung. Der nach einer Corona-Infektion in die Startelf zurückgekehrte Thomas Müller (36.) erzielte ein Eigentor - sein erstes im 407. Bundesligaspiel.

Der Rückstand: Dass Leipzigs Torwart Peter Gulacsi hier den Ball noch bekommt, ist eindeutig zu spät

In der Partie Leipzig - Freiburg verhinderte erst ein Gewaltschuss von Angeliño in der 90. Minute den nächsten Überraschungssieg des SC Freiburg. Im direkten Duell um die Champions-League-Plätze bei RB Leipzig verpasste das Team von Trainer Christian Streich mit dem 1:1 (1:0) nur knapp den Erfolg. Damit bleiben die Sachsen mit 41 Zählern punktgleich vor den Breisgauern auf Rang vier. Vor den zugelassenen 24.758 Zuschauern erzielte Ermedin Demirovic in der 38. Minute die Freiburger Führung, ehe Angeliño noch zum Ausgleich traf.

Trifft noch nicht, aber jubelt mit: Max Kruse, jetzt im Wolfsburger Trikot

Immerhin - ein Heimsieg! Max Kruse hat beim Wiedersehen mit seinem Ex-Club Union Berlin feiern können. Fünf Wochen nach seinem Wechsel zum VfL Wolfsburg gewann Kruse mit den Niedersachsen gegen Union mit 1:0 (1:0). Vor 15.703 Zuschauern traf aber nicht der in der Schlussphase ausgewechselte Stürmer - sondern der Berliner Taiwo Awoniyi tragischerweise ins eigene Tor (25.). Ihren Unmut über den Wechsel des einstigen Top-Torjägers Kruse verbargen die Berliner Fans nicht: Kruse wurde bereits beim Verlesen des Namens ausgepfiffen.

Grund zur Freude in Berlin: die Profis von Eintracht Frankfurt

Abstiegskandidat Hertha BSC bleibt nach der nächsten heftigen Heim-Niederlage in der Fußball-Bundesliga in diesem Jahr weiter sieglos. Nach dem 1:4 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt bleibt die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut auf dem Relegationsrang und hat nun zwei Punkte Rückstand auf Platz 15. Ansgar Knauff (17.) erzielte im Berliner Olympiastadion den Führungstreffer für die Hessen. Tuta (48.), Jesper Lindström (56.) und Rafael Borré (63.) schossen die weiteren Frankfurter Tore. Davie Selke gelang nur das kurzzeitige 1:3 (61.).

Der Bochumer Maxim Leitsch (Mitte) erzielt den Treffer zum 1:0

Die Profis des VfL Bochum holten sich nach dem Abpfiff den verdienten Applaus der Fans ab. Die Anhänger der Westfalen feierten in der Schlussphase mit wildem Hüpfen ihr Team, das mit 2:1 (1:0) gegen Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther einen weiteren wichtigen Sieg für den Klassenerhalt feierte. "Nie mehr 2. Liga", sangen die Fans im Ruhrstadion und feierten schon den Klassenerhalt. Drei Tage nach dem Last-Minute-Pokal-K.o. gegen den SC Freiburg brachte Maxim Leitsch den VfL in Führung (35.).

Ein Eigentor von Armel Bella Kotchap (64.) bescherte Fürth, das weiter auf den ersten Auswärtssieg in der Bundesliga seit dem 4. Mai 2013 (2:0 beim VfB Stuttgart) beim ersten Abstieg wartet, den zwischenzeitlichen Ausgleich. Den Bochumer Siegtreffer erzielte Kapitän Anthony Losilla (71.).

Die Augsburger freuen sich über den Auswärtssieg in Bielefeld

Vom Reservisten zum Matchwinner - dank Daniel Caligiuri hatte der FC Augsburg auf der Rückfahrt von einem Auswärtsspiel endlich mal wieder Grund zur Freude. Der lange Wochen auf die Ersatzbank verbannte Außenverteidiger sorgte mit seinem Treffer in der 50. Minute zum 1:0 (0:0) bei Arminia Bielefeld für den erst zweiten Saisonsieg seines Teams in der Fremde und schürte damit bei allen Beteiligten neue Hoffnung auf den Klassenverbleib. Trainer Markus Weinzierl war voll des Lobes: "Daniel hat ein paar Spiele nicht gemacht, aber super reagiert, sich eingegliedert und auf seine Chance gewartet. Mit dem Tor hat er sich belohnt." Nach fünf Partien ohne eine einzige Einsatzminute war Caligiuri - begünstigt durch eine Umstellung auf eine Abwehr-Dreierkette - beim beachtlichen 1:1 gegen den Tabellenzweiten aus Dortmund eine Woche zuvor erstmals wieder in die Startformation gerutscht.

"Beendet den Krieg!"

Wieder nutzten Vereine und Fans den Spieltag, um der Opfer des Kriegs in der Ukraine zu gedenken. In der Münchner Arena leuchteten die Anzeigetafeln vor der Partie in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb. Die Spieler versammelten sich kurz vor dem Anpfiff am Mittelkreis um ein Transparent mit der Aufschrift: "Beendet den Krieg! Stop the war!".

Der 25. Spieltag in Zahlen

Bayern München - Bayer Leverkusen 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Süle (18.), 1:1 ET Müller (36.)

RB Leipzig - SC Freiburg 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Demirovic (38.), 1:1 Angelino (90.)

VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Awoniyi (24.)

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 1:4 (0:1)

Tore: 0:1 Knauff (17.), 0:2 Tuta (48.), 0:3 Lindström (56.), 1:3 Selke (61.), 1:4 Borré (63.)

VfL Bochum - Greuther Fürth 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Leitsch (35.), 1:1 Bella Kotchap (64.), 2:1 Losilla (71.)

Arminia Bielefeld - FC Augsburg 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Caligiuri (50.)

Noch spielen:

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln - TSG Hoffenheim

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund (verschoben)