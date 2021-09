6. Spieltag

Bayern-Sieg in Fürth ohne Ruhm

Der FC Bayern hat zum Auftakt des 6. Spieltags der Fußball-Bundesliga beim Auswärtsspiel in Fürth geliefert - aber nicht wirklich geglänzt. Der BVB tritt am Abend in Gladbach an.

Thomas Müller, Torschütze in Fürth

Dass dieses Spiel kein normales werden würde, das war schon klar, als der Bus des FC Bayern im Fürther Stadtteil Ronhof hinter der Haupttribüne des gleichnamigen Stadions parkte: Sofort bildete sich eine Menschentraube, Handys wurden gezückt - es waren Szenen und eine Stimmung wie für gewöhnlich im DFB-Pokal, wenn der kleine Amateurklub das große Los gezogen hat. Goliath arg schlampig Und so ging es dann weiter: Der David spielte mutig und giftig, der Goliath bisweilen arg schlampig, er musste stets auf der Hut sein, erst recht, weil er nach der berechtigten Roten Karte für Benjamin Pavard (48./grobes Foulspiel) in Unterzahl war. "Wir sind glücklich über die drei Punkte, Fürth hat uns schon einiges abverlangt", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem etwas mühsamen, aber auch ungefährdeten 3:1. Die Fürther zeigten ihr bestes Saisonspiel, ihre Anhänger feierten jede halbwegs gelungene Aktion, und als Angreifer Cedric Itten kurz vor Schluss auch noch Manuel Neuer per Kopfball überwand (88.), sangen sie voller Inbrunst: "Deutscher Meister wird nur das Kleeblatt Fürth." Und so war es auf der anderen Seite auch verständlich, dass sich die Münchner nach diesem ungewöhnlichen Härtetest gerne selbst lobten. Und zu Recht. In Unterzahl Es sei nun "keine Glanzleistung" gewesen, sagte Joshua Kimmich, aber: "Wir hatten das Spiel im Griff, auch in Unterzahl", nicht zuletzt, weil "der Charakter der Mannschaft super ist". Ja, gab Thomas Müller zu, die Bayern hätten "manchmal zu schlampig gespielt" und die Positionen nicht immer wie vorgesehen besetzt, aber: "Das ist Meckern auf hohem Niveau", denn "wenn du trotz Unterzahl das 3:0 machst, gibt dir das ein gutes Gefühl". Dieses 3:0 erzielte nach Treffern von Müller (10.) und Kimmich (31.) Sebastian Griesbeck (68./Eigentor): Der Mittelfeldspieler hatte vor dem einschussbereiten Robert Lewandowski klären wollen, nun "klaute" er dem Weltfußballer einen Rekord. In 15 Bundesligaspielen in Serie hatte der Pole mindestens einmal getroffen, die Bestmarke von Gerd Müller (16) verfehlte er nun. Mehr als ein Lattentreffer (40.) war nicht. Der 6. Bundesliga-Spieltag in Zahlen: Greuther Fürth - Bayern München 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 Müller (10.), 0:2 Kimmich (31.) 0:3 Griesbeck (ET, 68.), 1:3 Itten (87.)

Rote Karte: Pavard (48., grobes Foulspiel) RB Leipzig - Hertha BSC -:-

Tore: - Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln -:-

Tore: - Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 -:-

Tore: - 1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld -:-

Tore: - TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg -:- Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund -:- (18:30 Uhr MESZ)

Tore: - Sonntagsspiele: VfL Bochum - VfB Stuttgart -:- (15:30 Uhr MESZ) SC Freiburg - FC Augsburg -:- (17:30 Uhr MESZ)

