Bayern mit Remis, Gladbach kämpft und verliert

Die imposante Rekordserie von Titelverteidiger FC Bayern München in der Champions League ist gerissen. Nach zuletzt 15 Siegen hintereinander kam der bereits für das Achtelfinale der Königsklasse qualifizierte deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstagabend mit einer B-Elf aber noch zu einem 1:1 (0:1) bei Atlético Madrid. Der eingewechselte Torjäger Thomas Müller (86./Foulelfmeter) glich die Führung der Spanier durch Portugals Jungstar João Félix (26.) aus - damit blieben die Bayern auch am fünften Gruppenspieltag ungeschlagen. Trainer Hansi Flick schonte in dem für die Bayern nicht mehr entscheidenden Spiel zahlreiche Leistungsträger. Kapitän Manuel Neuer, Torjäger Robert Lewandowski und Mittelfeldspieler Leon Goretzka waren gar nicht mit nach Spanien gereist.

Gladbach mit viel Leidenschaft aber ohne Fortune

Lukakus Doppelpack bringt die Entscheidung

Borussia Mönchengladbach hat den ersten Matchball in der Champions League vergeben und muss den historischen erstmaligen Einzug ins Achtelfinale im "Endspiel" am letzten Gruppenspieltag gegen Real Madrid klarmachen. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose verlor gegen den italienischen Vizemeister Inter Mailand 2:3 (1:1). Matteo Darmian (17.) brachte Inter in Führung, kurz vor der Pause glich Alassane Plea (45.+1) für die Fohlen aus. Dann schlug Romelu Lukaku (64./73.) doppelt zu. Plea (75.) gelang mit seinem ebenfalls zweiten Treffer nur der Anschluss. In der entscheidenden Partie am kommenden Mittwoch (9.12.2020 / 21.00 Uhr) reicht den Fohlen aber ein Punkt gegen die Königlichen zum Weiterkommen, weil Real zuvor überraschend 0:2 bei Schachtjor Donezk verloren hatte.

Der 5. Spieltag aus deutscher Sicht in Zahlen:

Gruppe A:

Atlético Madrid - FC Bayern München (1:0)

Tore: 1:0 Joao Felix (26.), 1:1 Thomas Müller (FE/86.)

Gruppe B

Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand (1:1)

Tore: 0:1 Matteo Darmian (17.), 1:1 Alassane Pléa (44.), 1:2 Romelu Lukaku (63.), 1:3 R. Lukaku (73.), 2:3 A. Pléa (76.)