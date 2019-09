Bayern München drängt, RB Leipzig wehrt sich

RB LEIPZIG - FC BAYERN 1:1 (1:1)

---------

Die Bayern hätten in der ersten Hälfte die Sache klar machen können, vielleicht klar machen müssen. Doch ein frühes Tor von Robert Lewandowski (3. Minute) und eine dominierende erste Halbzeit reichten nicht, denn Leipzig hatte Glück bei einer Elfmeterentscheidung und dem Ausgleich durch Emil Forsberg (45.). RB-Trainer Julian Nagelsmann stellte in der zweiten Hälfte um und konnte das RB-Team so völlig anders ins Spiel bringen. Am Ende sorgte Manuel Neuer kurz vor dem Schlusspfiff dafür, dass die Bayern das Unentschieden behielten. Leipzig bleibt an der Tabellenspitze, die Bayern sind auf Platz drei.

Spiel verpasst? Dann können Sie alle wichtigen Szenen hier noch einmal in unserem DW-Liveticker nachlesen.

---------

ABPFIFF

90.+2: Freistoß für Bayern, Gelb für Sabitzer. Und Süle mit einer letzten Riesenchance per Kopf. Der Ball geht nach Berührung durch den Leipziger Keeper nur an den Pfosten. Lewandowski kommt nicht mehr heran.

90. Minute: Noch zwei Minuten zusätzlich für beide Teams, um das Spiel zu entscheiden.

90. Minute: Die dickste Chance für Leipzig - Timo Werner allein vor Manuel Neuer, der pariert mit vollem Körpereinsatz und muss danach durchschnaufen.

88. Minute: Bayerns letzte Idee, personaltechnisch - Philippe COUTINHO kommt für THIAGO.

87. Minute: Leipzig mit Werner und Nkunku über links. Doch wirklich gefährlich ist das nicht.

85. Minute: "Auf geht's, Bayern, schießt ein Tor", schallt es von der Tribüne. Als ob die das nicht selber wüssten ....

83. Minute: Timo Werner einmal über links, doch vor ihm steht ein großgewachsener Bayern-Spieler namens Süle.

81. Minute: Wechsel bei Leipzig. Matheus CUNHA kommt für Yussuf POULSEN.

80. Minute: Zwischenzeitlich haben die Leipziger NKUNKU und LAIMER gelbe Karten eingesteckt. RB-Trainer Nagelsmann, der herummeckert, hört nur mahnende Worte des Schiedsrichters.

78. Minute: Große Chance für Bayern nach einem fies abgefälschten Schuss von Coman. Doch Keeper Gulásci ist noch mit der Hand dran und lenkt den Ball an den Pfosten.

77. Minute: Die Bayern drängen. Das haben sie vorhin aber schon eine ganze Halbzeit lang gemacht.

74. Minute: Kopfball Süle parallel zur Leipziger Torlinie, dort wird ebenfalls mit dem Kopf geklärt, wenig später geht ein Schuss von Süle recht kläglich recht weit am Tor vorbei.

73. Minute: Die Leipziger Fans haben jedenfalls mehr zu lachen als in der ersten Hälfte und geben ihrer Freude lautstark Ausdruck.

"Feinschter Fuhschball": Bundestrainer Joachim Löw und Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge auf der Tribüne

69. Minute: Nun wechselt Nagelsmann. FORSBERG geht und wird bejubelt, für ihn kommt NKUNKU im Leipziger Trikot.

68. Minute: Davies an der linken Strafraumseite, der Ball landet im Toraus.

67. Minute: Andere Seite - guter Schuss von Werner, doch knapp am Bayern-Tor vorbei.

65. Minute: Gleich die erste Chance für Tolisso, den abgefälschten Ball kann Gulásci gerade noch mit dem Ellbogen abwehren.

63. Minute: Und Kovac wechselt gleich noch einmal: TOLISSO kommt für MÜLLER.

62. Minute: Wechsel bei den Bayern. Der Kanadier Alphonso DAVIES kommt, Serge GNABRY geht vom Platz. War insgesamt nicht sein stärkster Tag.

60. Minute: Sabitzer zieht aus 30 Metern auf das Bayern-Tor ab und Torwart Neuer hat seine liebe Mühe.

59. Minute: Schöne, schnelle Aktion für Leipzig - Sabitzer auf Mukiele, der auf Timo Werner, der mit der hacke knapp vorbeischießt.

57. Minute: Gelb für BOATENG nach einer Aktion gegen Timo Werner. Kimmich regt sich darüber auf. Boateng, nebenbei, macht ein souveränes Spiel.

56. Minute: Die Bayern versuchen erstmal, durch Ballbesitz der Lage wieder Herr zu werden.

52. Minute: Große Chance für die Bayern. Will Coman - freistehend - abschließen oder Lewandwoski bedienen? Am Ende jedenfalls: kein Tor.

50. Minute: Mukiele knapp am Tor von Neuer vorbei. Das dürfte eine andere zweite Halbzeit werden.

49. Minute: Leipzig kommt besser ins Spiel zurück, drückt. Den Schuss von Halstenberg klärt Müller.

46. Minute: Ein Wechsel auf Leipziger Seite. Diego DEMME kommt für Lukas KLOSTERMANN. Die Bayern unverändert.

WIEDERANPFIFF

Ein tolles Fußballspiel, das fast ausschließlich von den Bayern bestimmt wird. Sie sind griffiger, mitunter schneller und ideenreicher. Allerdings machen die Münchner nur ein Tor durch Lewandowski (3.), was sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte bitter rächt. Trotz des Ausgleichs durch den Elfmetertreffer (45.+3.) dürfte der Leipziger Coach Julian Nagelsmann seinen Spielern in der Halbzeit einiges zu sagen haben. Mit welcher Taktik werden sie nach der Pause zurückkommen?

HALBZEIT

45.+3.: ELFMETER für Leipzig. FORSBERG trifft zum 1:1. Hernandez war am Bayern-Strafraum etwas unglücklich in den Leipziger Poulsen hineingeflogen.

Glückwunsch für Forsberg (links) nach dem glücklichen 1:1-Ausgleich für Leipzig

45.+1.: Gut zu sehen, wie früh die Bayern-Stürmer gegen die Leipziger vorgehen. Die kommen nur schwer über die Mittellinie.

45. Minute: Zwei Minuten gibt es zusätzlich.

43. Minute: Leipziger Ruppigkeiten. Bestimmt alles nicht böse gemeint.

41. Minute: Und plötzlich eine Chance für Sabitzer und Leipzig, nach einem Fehlpass in der Bayern-Abwehr. Aber kein Treffer.

40. Minute: Nächste gute Chance für die Bayern über Coman. Doch der kann nach schnellem Anspiel den Ball nicht richtig mitnehmen und muss warten - etwas zu lange.

37. Minute: ELFMETER-Entscheidung für die Bayern - Sabitzer prallt mit den schießenden Hernández am linken Strafraumrand zusammen. Doch der Schiedsrichter schaut sich das noch einmal an und korrigiert sich.

36. Minute: Müller jetzt auf der Bayern-Seite ganz rechts außen, er arbeitet wie stets sehr intensiv und schafft Räume

33. Minute: Was macht eigentlich Timo Werner gerade? Sein Rivale auf der anderen Seite, Lewandowski, versucht es jetzt mal aus 15 Meterm.

31. Minute: Coman bringt Gnabry in aussichtsreichste Position - das hätte gut das 0:2 sein können. Er bekommt den Ball aber nicht richtig auf den Fuß.

30. Minute: Gnabry läuft auf's Leipziger Tor zu, sein Schuss ist aber zu hamrlos

28. Minute: Nächstes Foul. Orban lässt gegen Coman das Bein stehen.

25. Minute: Lewandowski foult Halstenberg und bekommt Gelb - und Halstenberg auch. Warum? Vielleicht zur Sicherheit, weil er vorher gehalten hat ... Niko Kovac empört sich kurz.

24. Minute: Kleine Zwischenbilanz - die Bayern spielen das bislang brillant, die Leipziger kommen nicht wirklich in die Partie.

21. Minute: Ball am Bayern-Strafraum. Süle gibt an Neuer, Neuer an Boateng, Botang wieder an Neuer. Eingespielte Truppe.

19. Minute: Jetzt einmal Leipzig, fast ist man versucht zu schreiben: ausnahmsweise. Doch der Ball von Sabitzer landet nicht beim Mitspieler.

18. Minute: Jetzt die Bayern einmal über rechts und Coman. Am Ende landet die Kugel wieder halblinks bei Lewandwoski.

15. Minute: Lewandowski kommt ziemlich frei vor dem Leipziger Tor zum Kopfball, hebt ihn knapp über den Kasten. Im Moment spielen hier nur die Bayern.

12. Minute: Da gibt Boateng gefühlvoll den Ball an die linke Strafraumgrenze auf Lewandowski, dessen Schuss kommt nicht durch, auch Thomas Müller kann nicht verwandeln. Aber Alarm im Leipziger Torraum.

9. Minute: Es war ja schon von der Auswahl die Rede, die der Leipziger Trainer Nagelsmann vor seinem Kleiderschrank getroffen hat. Blau-weiß kariert, so sieht's aus ( ... der Gesichtsausdruck passt zum Spielstand):

6. Minute: Da müssen sich die Leipziger erstmal schütteln, so schnell ging das. Sie hatten gerade begonnen, in der Münchner Hälfte offensiver zu Werke zu gehen. Doch die Gäste sind sehr präsent.

3. Minute: TOOOR durch Robert LEWANDOWSKI, Müller hatte sich den Ball in der eigenen Hälfte erkämpft und dem startenden Mittelstürmer steil zugespielt. Gulásci im Leipziger Tor ohne Chance. 0:1, Bayern führt.

1. Minute: Die Bayern haben angefangen, in dunkelblauen Trikots.

ANPFIFF

18:25 Uhr: Hoppla, Boateng bei den Bayern in der Start-Elf! Alaba hatte "muskuläre Probleme" nach dem Aufwärmen gemeldet.

18:25 Uhr: Schon gut, wir konzentrieren uns jetzt auf sportjournalistische Fachfragen. Die Partie in Leipzig wird geleitet von Schiedsrichter Sascha Stegemann.

18:22 Uhr: Da hier eben schon von Mode die Rede war, möchten wir den Blick noch auf das Outfit der Leipziger beim Warmmachen lenken. So geht jedenfalls niemand verloren. Aber wir sollen ja positiver berichten. Also: SCHICKE KLAMOTTEN!!

18:20 Uhr: Der Bayern-Trainer Kovac möchte im Fernseh-Interview lieber über das Positive sprechen als über mögliche Niederlagen. Der Leipziger Trainer Nagelsmann fällt durch die Auswahl des Oberhemdes modisch auf. Und TV-Experte Lothar Matthäus sagt: "Das wird ein Superspiel." Gibt es noch offene Fragen?

18:15 Uhr: Früher hieß es 'mal, "Müller spielt immer". Dann spielte Müller häufiger mal nicht. Heute spielt Müller wieder. Außerdem sieht die Aufstellung von Bayern-Trainer Niko Kovac so aus: Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Hernandez - Kimmich, Thiago, Müller - Gnabry, Lewandowski, Coman.

18:15 Uhr: So wollen die Gastgeber den Münchnern Paroli bieten: Gulacsi - Mukiele, Orban, Konate - Klostermann, Laimer, Halstenberg - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Werner.

18:10 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!