Bayern gegen Wolfsburg und Ex-Trainer Kovac

Ausgangslage:

Wenn Niko Kovac über den FC Bayern spricht, schwingt sehr viel Respekt mit - vielleicht sogar ein wenig Angst. Immerhin hat Kovacs Ex-Klub in München (Anstoß 17.30 Uhr MESZ) in seinen ersten beiden Pflichstpielen der Saison, dem DFL-Supercup gegen RB Leipzig und dem Liga-Auftakt bei Eintracht Frankfurt gezeigt, dass man in Angrifffs- und Abschlusslaune ist. Auch vom VfL und Kovac will sich der FC Bayern am 2. Spieltag der Bundesliga wohl nicht aufhalten lassen. Das größte Problem für Trainer Julian Nagelsmann ist ohnehin eher ein internes: Er muss diejenigen seiner Stars bei Laune halten, die derzeit nur zweite Wahl sind. Wie etwa der neue Abwehrchef Matthijs de Ligt oder Nationalspieler Leroy Sané. Auch gegen Wolfsburg will Nagelsmann nach dem furiosen Saisonstart an seiner Erfolgself um Sadio Mane, Jamal Musiala und Thomas Müller festhalten.

Stimmen vor dem Spiel:

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern): "Ich sehe keinen Anlass, etwas zu verändern. Wir sind noch in der humanen Phase der Saison, da muss man nicht groß wechseln."

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Man darf nicht auseinanderfallen, sonst wird es eklig. Es wäre ganz gut, wenn wir fußballerisch mithalten können. Bei einem Gegner, der übermächtig ist, das muss man schon sagen."

Statistik:

Im letzten Spiel der vergangenen Saison konnten die Wolfsburger dem FC Bayern trotz eines 0:2-Rückstands am Ende noch ein 2:2 abtrotzen. Davor hatte es acht Niederlagen der "Wölfe" in Folge gegeben. Gewonnen hat der VFL gegen die Bayern schon seit Januar 2015 nicht mehr - damals erzielten Kevin De Bruyne und Bas Dost jeweils einen Doppelpack. Insgesamt hat die Bilanz nach 50 Bundesliga-Spielen zwischen den beiden Klubs starke Schlagseite zugunsten der Münchener: 39 Mal hat der FCB gewonnen, bei sieben Unentschieden und nur vier Niederlagen. Besonders in Erinnerung sind sicherlich zwei Spiele: Der 5:1-Sieg der Wolfsburger in ihrem Meisterjahr 2009, als Stürmer Grafite zum Abschluss per Hackentrick traf. Und zum Zweiten das Spiel am 22. September 2015, als Robert Lewandowski innerhalb von nur 8:59 Minuten einen Fünferpack schnürte und damit einen Bundesliga-Rekord aufstellte.