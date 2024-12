Bayern-Coach Kompany wünscht sich "Siege für Frieden"

Das Tor-Festival der Bayern gegen Leipzig tritt nach dem Attentat auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg in den Hintergrund. Doch sportlich starten die Bayern-Stars um Harry Kane zufrieden in den Urlaub.

Ihre vorweihnachtliche Tor-Bescherung im Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Leipzig mit den besten Grüßen an die Titelkonkurrenz genossen die Bayern still und leise. Auf die vorgesehene Weihnachtszeremonie mit Lichtershow, Tannenbäumen und Tölzer Knabenchor war wegen der fürchterlichen Ereignisse auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg verzichtet worden.

Die sportliche Bedeutung und die Auswirkungen des 5:1-Erfolgs rückte nach dem letzten Spiel des Jahres zunächst weit in den Hintergrund. FCB-Trainer Vincent Kompany sprach bemerkenswerte Worte in der Pressekonferenz: "Wir haben gewonnen heute, aber ich wünsche mir Siege für Frieden nächstes Jahr. Das ist jetzt in meinen Gedanken", sagte der 38 Jahre alte Belgier.

Sein größter Wunsch für 2025 drehte sich ausnahmsweise nicht um Fußball, Taktik, Verletzte, Transfers, Vertragsverlängerungen oder Titelträume: "Priorität ist einfach, irgendwann mal überall Frieden zu haben, nicht nur in Deutschland."

Bayern legt Messlatte für 2025 hoch

Nicht nur Bayern-Star Harry Kane freute sich nach dem Jahresabschlussspiel auf die Weihnachtsferien in der Sonne. Beim Start in seine zweite Winterpause verkündete der Münchner Erfolgsgarant nach dem Sieg Leipzig die Vorsätze des Fußball-Rekordmeisters für das vollgepackte nächste Jahr mit einer Neuauflage des Duells mit Doublesieger Bayer Leverkusen.

Angemessener Abschied der Bayern-Profis in die Winterpause: Joshua Kimmich, Harry Kane und Sven Ulreich (l.-r.) Bild: Hasan Bratic/IMAGO

"Es geht jetzt darum, sich so gut wie möglich zu erholen, um wieder bereit zu sein für alle Wettbewerbe im neuen Jahr", sagte Kane. Der Engländer legte die Messlatte des Weihnachtsmeisters nach dem deutlichen Erfolg am 15. Spieltag für 2025 sehr hoch. "Das ist die Benchmark für alle Spiele", sagte der 31-Jährige. "Wir sind Tabellenführer, das gibt uns ein gutes Gefühl für das neue Jahr." Wie vor zwölf Monaten trennen den FC Bayern und Leverkusen zum Jahreswechsel lediglich vier Punkte - doch diesmal sind im Gegensatz zu damals die Münchner vorn.

Auch Leverkusen setzt Ausrufezeichen

Dem Sieg des FC Bayern ließen die Leverkusener bei der Show von Florian Wirtz und Patrik Schick gegen den SC Freiburg dasselbe Resultat folgen. Auch hier hieß es am Ende 5:1 für die Hausherren. Hier, wie auch in allen übrigen Bundesliga-Begegnungen, wurde in Gedenken an die Opfer des Anschlags von Magdeburg vor dem Anpfiff eine Schweigeminute abgehalten.

Zum sportlich perfekten Jahr fehlt der Werkself nun nur noch die Unterschrift von Superstar Wirtz. Warum der Deutsche Meister und Pokalsieger den immerhin noch bis 2027 laufenden Vertrag des 21-Jährigen so schnell wie möglich verlängern möchte, war einmal mehr unübersehbar. Beim Heimsieg gegen die Breisgauer war der deutsche Fußball-Nationalspieler wie so oft in diesem Jahr Weltklasse. Erstmals in seiner Karriere gelangen dem Ausnahmekicker vier Scorerpunkte.

Bayer 04 nimmt Verfolgerrolle an

"Es macht einfach Freude, ihm zuzusehen. Jeder hat es genossen", schwärmte Bayer-Sportchef Simon Rolfes grinsend. Mehr oder weniger im Alleingang war Wirtz für die Gala der Leverkusener gegen Freiburg verantwortlich gewesen. Drei Treffer von Schick legte er auf, ein Tor erzielte er selbst.

Verhaltene Freude auch in Leverkusen: Florian Wirtz (2.v.r.), Alex Grimaldo (l.), Piero Hincapie (r.) und Patrik Schick (2.v.l.) Bild: Sascha Weiz/pepphoto/IMAGO

Längst ist Bayer der einzige verbliebene nationale Konkurrent der Bayern. "Das ändert sich auch nicht, wenn wir zehn Tage Pause haben", versprach Rolfes. "Wir sind wieder bereit, an unsere Grenzen zu gehen. Dann haben wir Qualität. Dann sind wir eine Spitzenmannschaft." Auch Trainer Xabi Alonso, der sich am Sonntag in seine Heimat San Sebastián verabschiedete, versprach: "Wir kommen wieder mit Vollgas und großen Ambitionen zurück."

Ergebnisse und Torschützen des 15. Bundesliga-Spieltags:

Bayern München - RB Leipzig 5:1 (3:1)

Tore: 1:0 Musiala (1.), 1:1 Sesko (2.), 2:1 Laimer (25.), 3:1 Kimmich (36.), 4:1 Sané (75.), 5:1 Davies (78.)

Bayer Leverkusen - SC Freiburg 5:1 (1:0)

Tore: 1:0 Schick (45.+1), 2:0 Wirtz (51.), 2:1 Grifo (55.), 3:1 Schick (67.), 4:1 Schick (74.), 5:1 Schick (77.)

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 Santos (15./Eigentor), 0:2 Nebel (27.), 0:3 Nebel (58.), 1:3 Kristensen (75.)

Rote Karte: Amiri (Mainz) wegen groben Foulspiels (21.)

VfB Stuttgart - FC St. Pauli 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 J. Eggestein (21.)

TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Sander (23.), 1:1 Kramaric (58./Foulelfmeter), 1:2 Plea (61.)

Werder Bremen - 1. FC Union Berlin 4:1 (3:1)

Tore: 1:0 Grüll (13.), 2:0 Grüll (17.), 2:1 Schäfer (23.), 3:1 Weiser (45.), 4:1 Stage (87.)

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:3 (0:3)

Tore: 0:1 Malen (25.), 0:2 Beier (28.), 0:3 Brandt (30.), 1:3 Vavro (58.)

Rote Karte: Groß (Dortmund) wegen einer Notbremse (62.)

VfL Bochum - 1. FC Heidenheim 2:0 (2:0)

Tore: 1:0 Broschinski (6.), 2:0 Bero (38.)

Holstein Kiel - FC Augsburg 5:1 (4:1)

Tore: 0:1 Claude-Maurice (5.), 1:1 Rosenboom (12.), 2:1 Harres (32.), 3:1 Harres (35.), 4:1 Machino (39.), 5:1 Machino (90.+1)