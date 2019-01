Bauhaus: Auftakt der Jubiläumsfeiern

Design aus Deutschland: 10 Fakten zum Bauhaus, die Sie wissen sollten

Bauhaus-Künstler schmissen legendäre Partys

Obwohl das Bauhaus für seinen minimalistischen Stil bekannt ist, investierten Studierende und Professoren überraschend viel Zeit in den Entwurf von surrealen Party-Kostümen, wie Farkas Molnar in seinem Essay "Life at the Bauhaus" (1925) beschrieb. Aus den improvisierten Feiern entwickelten sich später Großproduktionen, wie das "Triadische Ballett" von Oscar Schlemmer.