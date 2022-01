Bastian Schweinsteiger und Martin Suter: Eine fruchtbare Freundschaft

Eine gut gelaunte Pressekonferenz am Vormittag des 20. Januar 2022 lässt Vorfreude auf ein neues Fußballbuch aufkommen: Da sitzen der Sportmoderator Marcel Reif, der Bestsellerautor Martin Suter, der Ex-Fußballstar und Weltmeister Bastian Schweinsteiger und dessen Frau, Ex-Tennis-Star Ana Ivanovic auf einer Bühne und unterhalten sich über ein Buch, das noch gar nicht erschienen ist.

Stars unter sich

Alle, die dort auf der Bühne sitzen, sind - oder waren - in ihrem Fach Meister: Marcel Reif, der erfolgreiche und mehrfach ausgezeichnete Sportjournalist und Fußballkommentator, Martin Suter, der Schweizer Romanautor, dessen Bestseller wie "Die dunkle Seite des Mondes" oder "Elefant" in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden, Bastian Schweinsteiger, von seinen Fans und Kollegen lange Zeit liebevoll "Schweini" genannt, war 17 Jahre lang beim deutschen Rekordmeister FC Bayern und ist mit der deutschen Nationalelf 2014 Weltmeister geworden, Ana Ivanovic, frühere Weltranglistenerste im Tennis und Grand Slam-Siegerin und Ehefrau von Schweinsteiger.

Der Autor zwischen den Schweinsteigers nach der Pressekonferenz

Der Sportler und der Literat

"Einer von euch" ist eine "autorisierte Romanbiografie" (Suter) und erzählt die Geschichte des nun 37-jährigen Bastian Schweinsteiger, gespickt mit fiktionalen Elementen. Das Buch richtet sich an ein breites Publikum: Fußballfans und Leseratten. Es war ein Experiment für beide - den Fußballer und den Schriftsteller: Bastian Schweinsteiger hatte zunächst gar kein Interesse an einer Biografie - und Martin Suter ist Erfinder von Geschichten und kein Biograf - das musste erst mal zusammenfinden.

Das tat es schließlich auch. Ein enger Freund Schweinsteigers sagte zu ihm: "Wenn einer ein Buch über dich schreiben soll, dann muss es Martin Suter sein". Schweinsteiger, der bis dato keinen allzu großen Hang zur Literatur hatte, war neugierig - und traf sich mit dem Schweizer Anfang 2020. Die beiden waren sich sofort sympathisch - nach fünf Minuten duzten sie sich.

Keine Abrechnung

Der Rest wurde eine Geschichte von Vertrauen, zahlreichen Gesprächen und vielen, vielen Stunden Arbeit. Suter gesteht, dass das Überraschendste an der Arbeit an dem Buch für ihn gewesen sei, wie viel Zeit er dafür gebraucht habe. Es sei doch etwas anderes, Geschichten zu erfinden oder Wahres in Romanform zu gießen.

Martin Suter und Bastian Schweinsteiger waren sich sofort sympathisch

Und Schweinsteiger möchte mit diesem Buch motivieren: "Ich denke, heutzutage gibt es viele Kinder und Familien, die nicht die Hoffnung sehen, dass man im Leben etwas erreichen kann", sagt er und meint, man müsse auch nach Niederlagen weiter kämpfen.

Kein Roman über die Fußballwahrheit

In dem Roman geht es weder um Abrechnungen mit früheren Teamkollegen, Trainern, Managern oder Journalisten - es geht auch nicht um Wahrheit und Fiktion oder darum, das Leben eines Fußballstars und Millionärs aufzuhübschen. Hier geht es darum, die Geschichte eines Menschen zu erzählen. Das betonen sowohl Suter als auch Schweinsteiger immer wieder während der Pressekonferenz.

Das Buch erscheint am 26.1.2022

Suter wollte keine Ereignisse verändern, die tatsächlich stattgefunden haben: Ein reales Fußballspiel habe nun mal stattgefunden, und wenn da ein Elfmeter nicht ins Tor gegangen sei, sei er eben nicht ins Tor gegangen. "Hätte ich ein Ereignis verändert, wäre der ganze Roman fiktiv geworden," so Suter. So habe er die nicht wirklich wahren Details hinzugedichtet, ohne etwas an der realen Geschichte zu verändern. Deswegen erzählt der Roman "wahres und fast wahres" aus dem Leben von Bastian Schweinsteiger - und ist schon eine Woche vor dem Verkaufsstart ein Bestseller.

Liebeserklärung vor laufenden Kameras

Die Hauptfigur selber ist glücklich über das Ergebnis - schon der erste Entwurf habe ihn überzeugt. Es gab wenig hinzuzufügen. "Ich sehe in dem Buch komplett mein Leben, und das ist mir wichtig," so der Ex-Bayern-Star. Und dazu gehört natürlich auch seine Liebesgeschichte mit Ana Ivanovic.

2016 heirateten Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Seine Lieblingsstellen im Buch seien die Hochzeit und die Geburt seiner Kinder. "Das waren Momente, wo ich gerne auf die Uhr gedrückt und sie gestoppt hätte", so der 37-Jährige. Ana, die "Mitheldin des Buches" (Marcel Reif) sitzt neben ihm und bekommt erst nach der Übersetzung durch den Moderator mit, dass ihr Ehemann ihr soeben vor laufenden Kameras eine Liebeserklärung gemacht hat: "Sie hat mir beigebracht, was Liebe bedeutet. Und wie man in einer Familie lebt. Sehr intensiv."

Bastian Schweinsteiger will auf jeden Fall in Zukunft mehr Bücher lesen, sagt er und betont: "Vor allem die von Martin!"

"Einer von euch" von Martin Suter erscheint am 26. Januar beim Diogenes-Verlag und hat 384 Seiten.