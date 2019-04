Barcelona will zurück in die Erfolgsspur

Es ist ein Wiedersehen alter Bekannter. Schließlich haben Luis Suarez und Philippe Coutinho beim FC Liverpool gekickt. "Sie haben ein großes Team, sind mental sehr stark. Ich habe sie die ganze Saison über verfolgt. Sie spielen hervorragend nach vorne, deshalb müssen wir in der Defensive sehr wachsam sein", sagt Coutinho, der im Januar vergangenen Jahres von der Anfield Road zu den Katalanen wechselte.

Bei Suarez ist seine Liverpool-Zeit zwar schon gut fünf Jahre her, aber er kann sich noch gut an die "Reds" erinnern. "Ich bin ehrlich gesagt aufgeregt, wenn wir in Anfield spielen. Das ist ein Ort, für den ich viel Zuneigung verpüre", sagt Suarez.

Triple ist möglich

Doch das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale findet am Mittwochabend (ab 20.30 Uhr MESZ im Live-Ticker der DW) erst einmal im Camp Nou, dem Wohnzimmer des FC Barcelona, vor rund 100.000 Beuchern statt. "Die Atmosphäre wird eindeutig klar machen, dass die Fans diese Trophäe gewinnen wollen. Und wir natürlich auch", sagt der mittlerweile 32 Jahre alte Angreifer.

Tatsächlich mussten sich alle, die es gut mit dem FC Barcelona meinen, ungewöhnlich lange in Abstinenz üben. Seit dem letzten Titelgewinn im Jahr 2015 haben es die Katalanen erstmals wieder in das Halbfinale geschafft. In dieser Saison kann das Team um Superstar Lionel Messi aber wieder Geschichte schreiben: Denn das erneute Triple aus nationalem Pokal, Meisterschaft und Champions League ist möglich. So wie in den Jahren 2009 und 2015, als ihnen dieser totale Triumph jeweils auch gelang.

Die Meisterschaft hat Barcelona bereits am vergangenen Samstag mit einem knappen 1:0 gegen UD Levante vorzeitig am 35. Spieltag perfekt gemacht. Das Pokalfinale folgt am 25 Mai gegen den FC Valencia. Nun fehlt nur noch das Finale in Europa.

Suarez-Tore fehlen

"Der Gewinn der Champions League ist unser großes Ziel. Wir müssen eine große mentale Stärke für diese Spiele an den Tag legen", sagt Coutinho, der vor seinem ersten Halbfinale in diesem Wettbewerb in seiner Karriere steht. "Wir müssen wieder den Level an den Tag legen, den der Klub verdient. Wir sind da auf einem guten Weg", sagt Suarez, der die drei vergangenen Jahre, in denen Barcelona vorzeitig ausgeschieden ist, als Denkanstoß nutzen will. "Wir müssen daraus lernen, dass man sich in diesem Wettbewerb keine einzige Minute der Schwäche leisten kann. In keinem der beiden Halbfinal-Spiele. Sonst kann es schnell vorbei sein."

Damit der FC Barcelona erfolgreich sein kann, ist er auch auf seine Treffer angewisen. Bislang ist Suarez aber noch kein Tor in der europäischen Königsklasse gelungen. Während der Uruguayer in der Primera Division bereits 21 mal die Kugel ins Netz beförderte, ging er international noch leer aus. Sein Teamkollege Lionel Messi führt die Saisonrangliste sowohl in der spanischen Liga (34 Tore) als auch in der Champions League mit zehn Treffern in acht Einsätzen an.

Dieses Halbfinale ist für Suarez also eine gute Gelegenheit, diese für ihn ungewöhnliche Bilanz deutlich aufzubessern - und das auch noch gegen den Ex-Klub. "Für mich ist das jedenfalls noch eine Zugabe gegen meinen Ex-Klub zu spielen", sagt Suarez. Für Tore ist es schließlich nie zu spät.