Barcelona: Messi macht die Meisterschaft perfekt

Mit einer insgesamt dürftigen Vorstellung hat sich Barcelona den achten Titel in den vergangenen zehn Jahren gesichert. Gegen die abstiegsbedrohte UD Levante reichte ein einziger Treffer in der 62. Minute, um die Barca-Fans im Camp Nou jubeln zu lassen. Mit seinem 34. Saisontor hat der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi die Meisterschaft entschieden. Nach dem 1:0 ist der souveräne Spitzenreiter der Primera Division nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Messi auf dem Weg zum Tor

Barcas Vorsprung auf Verfolger Atletico Madrid, der zuvor 1:0 gegen Real Valladolid gewonnen hatte, beträgt bei den drei noch ausstehenden Spieltagen neun Zähler. Die Katalanen haben allerdings gegen Atletico den direkten Vergleich gewonnen, der in Spanien bei Punktgleichheit entscheidet.

Barcelona darf also weiter vom dritten Triple nach 2009 und 2015 träumen. Am 25. Mai trifft die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde im Finale des Königspokals auf den FC Valencia. Im Halbfinale der Champions League bekommen es die Katalanen am 1. und 7. Mai mit dem von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool zu tun.

rb/kle (dpa, sid)