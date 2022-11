Banksys neue Werke in der Ukraine

Judoka in Kiew

Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der Brite bis Sonntagmittag nur Fotos von dem Mädchen, das einen Handstand macht. Doch auch weitere Werke in der Ukraine stammen von dem Streetart-Künstler, wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Banksys PR-Agentur mitteilte. Demnach hat Banksy in der Hauptstadt Kiew sowie in Borodjanka und Irpin seine Spuren hinterlassen.