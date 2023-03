Banksy-Werk versehentlich zerstört

"Zerstörter Morgen" statt Tagesanbruch

"Morning has broken": Das Graffiti hatte der Streetart-Künstler auf ein Bauernhaus in der englischen Grafschaft Kent angebracht. Das war baufällig und wurde jetzt abgerissen. Allerdings ahnten weder Eigentümer noch Arbeiter, was da zerstört wurde - erst als Banksy sich auf seinem Instagram-Account meldete. "Zu realisieren, dass es ein Banksy war, macht mich krank", so einer der Männer.