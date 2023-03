DW Nachrichten

Bankenkrise in den USA

Der größte Bankenkollaps seit der Finanzkrise von 2008 schürt Ängste vor ähnlichen Folgen: In den USA brach am Freitag zunächst die Silicon Valley Bank wegen Zahlungsschwierigkeiten zusammen, am Sonntag schlossen US-Behörden dann auch die New Yorker Signature Bank.