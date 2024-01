Bahnstreiks: Wenn die Lieferung nicht mehr ankommt

Wenn die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ab Dienstagabend bis zum Freitag neben dem Personenverkehr auch den Güterverkehr der Deutschen Bahn bestreikt, dann trifft das nicht nur die Deutsche Bahn selbst. Den Stillstand werden auch vielen Unternehmen in Deutschland zu spüren bekommen, die ihre Rohstoffe oder Güter mit der Bahn transportieren.

Darüber hinaus werden die Folgen auch in den Nachbarländern zu spüren sein, denn fast 60 Prozent der Verkehrsleistungen der Deutschen Bahn im Güterverkehr werden europaweit erbracht. Durch Deutschland verlaufen sechs der elf Korridore des Güterverkehrs in Europa, heißt es vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. "Deutschland ist das logistische Herz Europas," sagt auch Thomas Puls vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW).

Güterverkehr auf der Schiene ist wichtig

Um das Ausmaß des Bahnstreiks abzuschätzen, lohnt sich ein Blick darauf, wie viele Güter überhaupt mit der Bahn befördert werden. Ein Großteil, nämlich zwei Drittel, werden in Deutschland gar nicht über die Schiene, sondern über die Straße transportiert und nur knapp ein Fünftel per Bahn. Trotzdem sei der Schienengüterverkehr sehr wichtig, sagt Verkehrsexperte Puls gegenüber der DW. "Auch wenn es beim Blick auf die Marktanteile gar nicht so deutlich wird, aber viele der Transporte auf der Schiene können gar nicht anders oder nur schwer über andere Wege abgewickelt werden."

Auf solche Transporte sind beispielsweise die großen Industrien, etwa die Stahl- oder Chemiebranche, angewiesen. Ohne die Steinkohle, die von der Bahn angeliefert wird, laufen weder die Hochöfen der Stahlindustrie noch die Kraftwerke, die die Stromproduktion sichern. Für einige Gefahrgüter, die in der Chemiebranche verladen werden, ist der Weg über die Schiene wegen des geringeren Unfallrisikos in Zügen sogar vorgeschrieben.

Steinkohle wird meist mit der Bahn oder mit Binnenschiffen befördert Bild: Peter Endig/dpa/picture alliance

Auch Produkte für die Autoindustrie und fertige Fahrzeuge werden auf Züge verladen. Allein die ganzen Fahrzeuge, die in den Export gehen, würden mit Zügen nach Bremerhaven zur Verladung auf Autoschiffe gebracht, so Puls. Und wenn die Züge ausfallen? Es gebe gar nicht so viele Autotransporter, um diese Pkw über die Straße zu transportieren.

Andere Verkehrswege mit betroffen

Beim Güterverkehr auf der Schiene ist die Deutsche Bahn zwar der größte Anbieter mit einem Marktanteil von knapp der Hälfte, aber es gibt daneben viele privaten Anbieter, die die andere Hälfte der Verkehrsleistung abdecken. Auch wenn sie nicht direkt bestreikt werden, die Folgen des Bahnstreiks werden sie wohl trotzdem spüren.

"Je länger der Streik dauert, desto umfassender sind die negativen Folgen für die gesamte Branche, also auch für nicht-bestreikte Eisenbahnunternehmen", sagte Martin Henke. Er ist Geschäftsführer beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Weil auch die Mitarbeiter von DB Netz und das Stellwerkpersonal zum Streik aufgerufen seien, könnten Teile des Netzes nicht befahren werden, mutmaßt Henke.

"Wenn die Stellwerker streiken, dann geht gar nichts mehr. Dann gibt es auch keine Notfallfahrten mehr", so der Verkehrsexperte Puls. "Ohne die zentrale Verkehrssteuerung fährt kein Zug." Das sei aber ein Szenario, das zumindest beim letzten Streik noch nicht eingetreten sei.

Ohne Stellwerker fährt auf deutschen Schienen nichts mehr Bild: HRSchulz/IMAGO

Containerstaus in Häfen befürchtet

Vom Streik betroffen sind neben den Bahn-Wettbewerbern auch andere Teile der Logistikkette, wie die Häfen. "Wenn die Häfen keine Stellflächen für Container mehr haben, wird es wirklich problematisch," glaubt Puls. Beim Hamburger Hafen würde die Masse der Container per Bahn weitertransportiert werden. Das Ganze auf die Straße zu verlagern sei nicht realistisch, meint Puls. "Wir haben wahrscheinlich gar nicht so viele Lkw und wenn wir sie hätten, könnten wir so viele gar nicht nach Hamburg reinschicken, um diese Mengen an Containern aus dem Hafen herauszuholen, die die Bahn rausfährt."

Betroffen sein werden auch andere europäische Häfen, weil pünktliche Anschlüsse an die Schiffe auch über das Streikende hinaus nicht eingehalten werden können, glaubt Frank Huster, Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband Spedition und Logistik im DW-Gespräch.

Wenn ständig neue Container am Hamburger Hafen ankommen und weniger abtransportiert werden, dann gibt es irgendwann keine Stellflächen mehr Bild: Marcu Brandt/dpa/picture-alliance

Konjunkturelle Lage entschärft die Situation etwas

Allerdings hilft die derzeit schleppende Konjunktur dabei, die Streikfolgen zu mildern. Wenn die Industrieproduktion schwach ausgelastet sei, sei es leichter, die Produktionen zeitlich zu verschieben, wenn Güter nicht rechtzeitig geliefert würden, so Puls. Kosten für die Umplanung der Produktion und der Logistikketten würden natürlich trotzdem anfallen.

Insofern seien die finanziellen Auswirkungen eines dreitägigen Streiks im Schienengüterverkehr nur schwer abschätzbar. Produktionsausfälle in der gegenwärtigen konjunkturellen Lage dürften erst bei längeren Streiks drohen, mutmaßt Puls.

So ganz unvorbereitet sind die großen Unternehmen aber nicht und auch das dürfte die Streikfolgen abmildern. Insgesamt seien die Lieferketten nach der Corona-Pandemie resilienter geworden, meint Huster. Auch ohne Streik sei es nicht unüblich, dass ein Güterzug mal einen Tag zu spät komme, so Huster. Insofern hätte die Industrie gewisse Puffer und habe Lager für Notfälle aufgebaut.

Wenn weniger Fahrzeuge transportiert werden müssen, weil weniger produziert werden, wird entsprechend auch weniger Transport nachgefragt Bild: Jochen Tack/picture alliance

Auch die Situation in den Häfen dürfte wegen der konjunkturellen Lage nicht ganz so schnell kritische Ausmaße erreichen. "Unter besseren konjunkturellen Bedingungen ist die Schmerzgrenze, wenn die Bahnen nicht mehr fahren, bei etwa fünf Tagen erreicht", schätzt Puls.

Kosten schwer zu beziffern

Was der dreitägige Streik an Kosten verursacht, sei schwer einzuschätzen. Wenn es nicht zu Produktionsausfällen komme, würden die Kosten in keiner Statistik ablesbar sein, sagt Puls. Aber sie werden erheblich sein, glaubt Huster. Zudem ist der Streik im Güterverkehr zwar erstmal auf drei Tage angesetzt, aber auch danach wird der Verkehr wahrscheinlich nicht sofort reibungslos verlaufen. Nach dem letzten eintägigen Streik im Güterverkehr dauerte es Tage, bis sich die Staus aufgelöst hatten.

Schwer wiegen natürlich auch der Vertrauensverlust der Logistiker in den Schienengüterverkehr, so Huster. Dessen Ruf leide ohnehin schon massiv durch die immer wiederkehrenden technischen Störungen, durch ein extrem marodes Schienennetz und anhaltende Infrastrukturschwächen. Keine gute Ausgangslage für das Ziel, mehr Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern. Laut Koalitionsvertrag 2021 soll der Anteil der Schiene am Verkehr in Deutschland bis 2030 auf 25 Prozent steigen. Derzeit liegt er bei 19 Prozent.