Bahnradfahrerin Hinze verpasst zweite Medaille

Emma Hinze unterlag am olympischen Schlusstag im Sprint-Rennen um Bronze Lee Wai-Sze aus Hongkong und musste sich mit dem vierten Platz begnügen. Zuvor war die 23-Jährige im Halbfinale an der Kanadierin Kelsey Mitchell im Entscheidungsdurchgang gescheitert. Mitchell holte später Gold. Damit bleibt Kristina Vogel die letzte deutsche Olympiasiegerin im Sprint.

Bahnradsprinter Maximilian Levy ist an seiner vierten Olympia-Medaille vorbeigefahren. Der Ex-Weltmeister belegte im Keirin-Finale den sechsten und damit letzten Platz. Der Olympiasieg in einem spektakulären Rennen im Izu Velodrome ging an den Briten Jason Kenny. Dem 34 Jahre alten Levy fehlten rund eineinhalb Sekunden auf die Medaillenränge. Der zweite deutsche Starter Stefan Bötticher war im Viertelfinale ausgeschieden.

Kipchoge auf der Marathon-Strecke nicht zu schlagen

Marathonläufer Eliud Kipchoge siegt mit über zwei Minuten Vorsprung

Eliud Kipchoge hat zum zweiten Mal den olympischen Marathon gewonnen und damit mit dem legendären Abebe Bikila sowie Waldemar Cierpinski gleichgezogen. Der 36 Jahre alte Kenianer triumphierte in 2:08:38 Stunden vor dem Niederländer Abdi Nageeye (2:09:58) und dem Belgier Bashir Abdi (2:10:00), beide in Somalias Hauptstadt Mogadishu geboren. Kipchoge siegte im olympischen Außenposten Sapporo noch deutlicher als vor fünf Jahren in Rio, als sein Vorsprung 1:10 Minuten betragen hatte. Vor ihm hatten der Äthiopier Bikila (1960 und 1964) und Cierpinski für die DDR (1976 und 1980) den Doppelerfolg geschafft.

Bester Deutscher war Richard Ringer auf Platz 26 (2:16:08). Der deutsche Rekordhalter Amanal Petros, der lange zur Spitzengruppe gehört hatte, fiel bei drückend warmen Temperaturen noch auf Platz 30 (2:16:33) zurück. Hendrik Pfeiffer wurde 50.

Siebtes Gold in Serie: US-Basketballerinnen triumphieren

Die amerikanischen Frauen ihr nächstes olympisches Gold im Basketball gewonnen. Die favorisierte US-Auswahl besiegte im Finale in der Saitama Super Arena in Tokio Gastgeber Japan souverän mit 90:75 (50:39). Erfolgreichste Werferin war Brittney Griner mit 30 Punkten. Es war der siebte Olympia-Titel in Serie für die US-Basketballerinnen und ihr neunter insgesamt.