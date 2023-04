Bahamas: Meeresschnecken machen sich rar

Tradition der Schneckenfischer

Tereha Davis ist Schneckenfischerin in fünfter Generation. Ihre Familie lebt von Meerestieren. Hier zeigt sie ihrer acht Jahre alten Enkelin Ivory, wie man einen Fisch ausnimmt. Der sechs Jahre alte Bruder Ira schaut aufmerksam zu. Tereha Davis kann sich noch an Zeiten erinnern, in denen sie vom Strand aus nur wenige Meter ins Meer gehen musste und die Meeresschnecken vom Grund aufsammeln konnte.