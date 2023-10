Baerbock verurteilt Angriffe auf Israel "aufs Schärfste"

Mit Entsetzen haben europäische Staaten auf die schweren Angriffe aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel reagiert. Die islamistische Hamas greift Israel seit Samstagmorgen vom Gazastreifen aus massiv aus der Luft, am Boden und vom Meer aus an. In der EU, den USA und Israel wird die Hamas als Terrororganisation geführt. Mindestens 22 Israelis wurden bei den Angriffen getötet, mehrere hundert verletzt. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu erklärte in einer Ansprache: "Bürger Israels, wir sind im Krieg."

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock schrieb im Onlinedienst X, vormals Twitter: "Ich verurteile die terroristischen Angriffe aus Gaza gegen Israel aufs Schärfste." Israel habe "unsere volle Solidarität und das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Terror zu verteidigen", fuhr sie fort.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach seinerseits bei X von "erschreckenden Nachrichten". "Der Raketenbeschuss aus Gaza und die eskalierende Gewalt erschüttern uns zutiefst", fuhr er fort. "Deutschland verurteilt diese Angriffe der Hamas und steht an Israels Seite."

Israelischer Botschafter kündigt Bestrafung an

Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat eine Bestrafung der Verantwortlichen für den Großangriff auf Israel angekündigt. Die Hamas-Führung habe ohne Provokation die Entscheidung getroffen, Israel anzugreifen, sagte Prosor im Deutschlandfunk.

Verantwortlich ist aus Sicht des Botschafters neben der Hamas auch der Iran. Iran versuche alles, die Region in einen Kriegszustand zu bringen, sagte Prosor.

Der israelische Botschafter Ron Prosor im Dezember 2022 im DW-Interview Bild: DW

Auch Großbritannien, Italien, Frankreich und Spanien verurteilten den Überraschungsangriff der Hamas mit scharfen Worten. Der britische Außenminister James Cleverly betonte: "Großbritannien verurteilt unmissverständlich die schrecklichen Angriffe der Hamas auf israelische Zivilisten." Man werde immer das Recht Israels auf Selbstverteidigung unterstützen.

"Der Terror wird niemals die Oberhand gewinnen"

Ähnliche Worte kamen von der italienischen Regierung. Man unterstütze "Israels Recht, sich zu verteidigen" gegen den "brutalen Angriff, der im Gange ist". Die Regierung in Rom verurteile zudem aufs Schärfste den "Terror und die anhaltende Gewalt gegen unschuldige Zivilisten", hieß es in einer Mitteilung des Amtssitzes von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Der Terror werde niemals die Oberhand gewinnen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte sich ebenfalls via X. "Es ist Terrorismus in seiner verabscheuungswürdigsten Form. Israel hat das Recht, sich gegen solche abscheulichen Angriffe zu verteidigen", schreibt von der Leyen.

EU-Ratspräsident Charles Michel versicherte, die Europäische Union sei in diesem schrecklichen Moment solidarisch mit dem israelischen Volk. Die "wahllosen Angriffe" gegen Israel hätten unschuldigen Bürgern Terror und Gewalt angetan.

Auch die USA verurteilten den Raketenbeschuss und forderten "alle Seiten auf, von Gewalt und Vergeltungsangriffen abzusehen". "Terror und Gewalt" seien nie eine Lösung, hieß es in Washington.

Ägypten bemüht sich um Beruhigung der Lage

Ägypten warnte vor den Konsequenzen einer Eskalation der Lage. Gefordert sei "maximale Zurückhaltung", erklärte das Außenministerium in Kairo der staatlichen Nachrichtenagentur zufolge. Das Ministerium bemüht sich nach eigenen Angaben um eine Beruhigung der Lage. In der Vergangenheit hatte Kairo immer wieder zwischen Israel und militanten Palästinensern vermittelt und dabei auch Waffenruhen erreicht.

