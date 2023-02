DW Nachrichten

Baerbock und Faeser reisen in Erdbebengebiet der Türkei

Viele Menschen in Deutschland haben Verwandte im Erdbebengebiet in der Türkei. Auch deshalb reisten zwei deutsche Ministerinnen in den Südosten des Landes. Dort hatte ein erneutes starkes Beben Angst und Schrecken ausgelöst.