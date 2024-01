Baerbock fordert erneut humanitäre Feuerpausen für Gaza

Angesichts der drohenden Hungersnot unter den Palästinensern im Gazastreifen komme es nun "entscheidend auf die Schnelligkeit der Lieferungen an", sagte Annalena Baerbock in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Die bisherige Abfertigung der Hilfen, die vor allem über den Grenzübergang Rafah kommen, sei zu ineffizient. Es müsse sichergestellt werden, "dass diese Hilfe nicht in bürokratischen Sackgassen strandet". Aktuell sei es "nicht genug, was bei den Menschen ankommt", sagte Baerbock. "Wir sind uns einig, dass das so nicht bleiben kann."

"Die israelische Armee muss mehr tun, um die Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza zu schützen", betonte die Ministerin. "Das Leid so vieler unschuldiger Palästinenser kann so nicht weitergehen." Nötig sei eine deutlich weniger intensive, gezieltere Anti-Terror-Operation der israelischen Armee. Humanitäre Feuerpausen und humanitäre Korridore könnten den "Weg zu einem nachhaltigen Waffenstillstand" öffnen. Baerbock sprach sich erneut für eine Zweistaatenlösung zwischen Israel und den Palästinensern aus.

Baerbock will nach Rafah

Die Außenministerin kündigte an, noch an diesem Dienstag an die südliche Grenze des Gazastreifens zu reisen. Am ägyptischen Grenzübergang Rafah wolle sie sich ein Bild vom Leid der Menschen machen - "ein Leid, das kaum auszuhalten ist". Ägyptens Außenminister Samih Schukri will Baerbock nach Rafah begleiten. Die Reise diene dazu, "dass Sie real das Leiden des palästinensischen Volks sehen können", sagte Schukri zu Baerbock. Der Minister beklagte, dass die internationale Gemeinschaft zu wenig gegen das Leid in Gaza unternehme.

Am Montag hatte Baerbock auch das Westjordanland besucht Bild: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Von Rafah aus wird nach wie vor der Großteil der internationalen Hilfslieferungen für den Gazastreifen abgewickelt. Baerbock hatte Israel schon zu Beginn ihres Nahostbesuches am Sonntag in Jerusalem aufgefordert, mehr Hilfen für die notleidende Bevölkerung in Gaza zuzulassen. Die Abwicklung der Lieferungen müsse praktischer gestaltet werden. Die Menschen brauchten Nahrung, sauberes Wasser und medizinische Versorgung. Deutschland habe daher seine humanitäre Hilfe seit Kriegsbeginn auf mehr als 200 Millionen Euro verdreifacht und stehe "weiter bereit zu unterstützen, wo wir nur können". Die Hilfsgüter müssten dann aber auch ankommen.

Auslöser des Israel-Hamas-Krieges war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze zum Gazastreifen verübt haben. Nach israelischen Angaben wurden 1140 Menschen getötet und rund 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel erklärte der Hamas daraufhin den Krieg und greift den Gazastreifen seither massiv an. Dort wurden seit Kriegsbeginn bisher 23.210 Menschen getötet, wie die Gesundheitsbehörde mitteitle, die von der Hamas kontrolliert wird. Fast 59.000 Menschen erlitten demnach Verletzungen. Diese Angaben können derzeit nicht unabhängig überprüft werden. Die Hamas ist eine militant-islamistische Palästinenserorganisation - die Europäische Union, die USA, Deutschland und weitere Länder stufen sie als Terrororganisation ein.

UN warnen vor Hungersnot im Gazastreifen

Das Welternährungsprogramm (WFP) forderte unterdessen sofortige Maßnahmen gegen die drohende Hungersnot im Gazastreifen. "Wenn es so weitergeht wie gerade, dann sehen wir schon bald Hungertote in Gaza", sagte der Leiter des Berliner Büros der UN-Organisation, Martin Frick, der Nachrichtenagentur AFP. "Wir dürfen nicht erst handeln, wenn eine Hungersnot erklärt wird, denn dann ist es zu spät."

Der UN-Vertreter äußerte die Hoffnung, dass Baerbocks aktuelle diplomatische Mission auch humanitäre Fortschritte erziele. "Substanzielle Hilfe muss die Notleidenden in Gaza sicher und dauerhaft erreichen", erklärte Frick. "Das geht nicht, wenn Bomben fallen und geschossen wird, sondern nur durch eine sofortige humanitäre Waffenruhe. Gleichzeitig müssen alle Geiseln freigelassen werden."

Palästinenser warten im südlichen Gazastreifen auf Lebensmittelspenden Bild: Mohammed Talatene/picture alliance/dpa

Frick zeigte sich alarmiert angesichts der aktuellen Not im Gazastreifen. "Schon heute hungert in Gaza praktisch jeder, und jeder vierte Mensch steht an der Schwelle zum Hungertod", sagte er. Frick betonte, dass seine Organisation derzeit 577.000 Menschen im Gazastreifen in der höchsten Hungerrisiko-Kategorie einstufe. Im gesamten Rest der Welt seien es 129.000 Menschen. "Nirgendwo auf der Welt leiden mehr Menschen so stark Hunger wie in Gaza derzeit", sagte er. Der UN-Vertreter zeigte sich dankbar dafür, dass Deutschland die Arbeit des Welternährungsprogramms im Gazastreifen "mit substanziellen Beiträgen" unterstütze. "Europa kann hier aber gemeinsam noch mehr leisten", sagte Frick.

