Baerbock für engere Wertepartnerschaft mit Pazifikregion

Angesichts gewisser Disharmonien im Verhältnis zu China will Außenministerin Baerbock die Zusammenarbeit mit Australien und Neuseeland vertiefen. Zum Auftakt ihrer Reise in die Region wird sie in Canberra erwartet.

"Geographisch mögen wir füreinander auf der anderen Seite des Globus liegen - unsere gemeinsamen Werte und ein gemeinsamer Blick auf die Welt verbinden uns auf das Engste", sagte Außenministerin Annalena Baerbock vor dem Abflug nach Australien. Sie wolle ihren Besuch in der Pazifikregion dazu nutzen, "um das Band der Zusammenarbeit, das uns mit unseren Wertepartnern rund um den Globus verbindet, enger zu ziehen", erklärte die Grünen-Ministerin.

Trotz der Entfernung von mehr als 16.000 Kilometern "können wir uns wie enge Nachbarn aufeinander verlassen, als gute Freunde voneinander lernen und uns als strategische Partner gegenseitig unterstützen". Das zeige sich bei der Hilfe für die Ukraine, dem Umgang mit einem zunehmend offensiver auftretenden China, bei der Kooperation im Bereich Cybersicherheit oder dem Abbau strategischer Abhängigkeiten durch die weitere Vertiefung der Handelsbeziehungen.

Klimaschurke Australien To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Feierliche Rückgabe von Kulturgütern

In der australischen Hauptstadt Canberra will Baerbock am Dienstag unter anderem an einer Zeremonie zur Rückgabe von Kulturgütern an Vertreterinnen und Vertreter des indigenen Volkes der Kaurna an einem Institut für Aborigines-Studien teilnehmen. Dabei handelt es sich um vier Objekte des Grassi Museums in Leipzig, für die 2019 ein Rückgabeersuchen ergangen war - ein Holzschwert, ein Speer, ein Fischnetz und eine Keule.

In der Metropole Sydney trifft die deutsche Außenministerin am Mittwoch ihre Kollegin Penny Wong und weitere Gesprächspartner, um die bilateralen Beziehungen zu vertiefen und die Zusammenarbeit in den Bereichen Klima- und Sicherheitspolitik auszubauen. Dabei geht es vor allem um Fragen der wirtschaftlichen Absicherung, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und Chinas Rolle im Indopazifik.

Am Donnerstag fliegt Baerbock nach Neuseeland weiter. Für Freitag und Samstag sind Gespräche im Inselstaat Fidschi im Südpazifik geplant, der stark vom Anstieg der Meeresspiegel betroffen ist.

se/fw (dpa, afp)