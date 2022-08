DW Nachrichten

Baerbock: Europa und USA vor ähnlichen Herausforderungen

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock besucht die USA und macht ihren Antrittsbesuch in Kanada. Bei einer Rede vor Studenten der New Yorker New School für Social Research standen die transatlantischen Beziehungen mit den USA im Mittelpunkt.