Babbel: "Die Deutschen brauchen jemanden wie Harry Kane"

Deutsche Welle: Was war Ihrer Meinung nach das Hauptproblem unter Joachim Löw in den letzten Jahren? Thomas Müller hat von einem taktischen Ideen-Mangel gesprochen.

Markus Babbel: Ganz genau das war es. Joachim Löw hatte immer nur einen Plan A. Und wenn der Plan nicht funktionierte, konnte er nicht reagieren. Das Team musste die Lösung selbst finden, um ans Ziel zu kommen. Aber die Impulse kamen nie vom Trainer. Auch der Deutsche Fußball-Bund hat viele Fehler gemacht. Oliver Bierhoff musste einsehen, dass Joachim Löw das Feuer nicht mehr hatte.

Ist Löw letztlich gescheitert?

Um es klar zu sagen: Joachim Löw hat unglaubliche Dinge für den deutschen Fußball getan. Er hat die Weltmeisterschaft gewonnen, aber seitdem ist es nicht mehr dasselbe. Ich denke, dass es normal ist, weil in diesem Moment hat man alles erreicht. Ich glaube, er war nach 15 Jahren einfach nicht mehr hungrig genug. Er ist ein fantastischer Typ und Trainer. Aber die letzten beiden Turniere waren eine Katastrophe.

Wie sehen Sie die Entwicklung der Nationalmannschaft unter Hansi Flick mit einer relativ baldigen WM in Katar und einer Europameisterschaft 2024 in Deutschland?

Ich glaube nicht, dass wir für die WM bereit sein werden. Ich denke, es wird noch etwas länger dauern, da wir auf einigen Positionen Probleme haben. Wir sind im Mittelfeld stark, aber wir haben keine Außenverteidiger oder einen richtigen Stürmer wie Harry Kane, den ich mir gewünscht hätte.

Harry Kane als "role model" für einen deutschen Stürmer?

Er wurde bei der EM früh im Turnier von der englischen Presse kritisiert, aber ich habe immer gesagt, dass ich mir wünsche, dass er für Deutschland spielen würde, weil er das ist, was wir brauchen. Timo Werner, Serge Gnabry und Leroy Sané sind alle Top-Flügelspieler, aber keine Stürmer. Also haben wir ein großes Problem. Auch von unseren Innenverteidigern sind einige in Ordnung, aber sie sind nicht erstklassig. Also denke ich, dass es Zeit braucht und 2024 das Ziel sein wird.

Wird Flick diese Zeit bekommen?

Man wird Hansi Flick Zeit geben, aber wir sind Deutschland, also brauchen wir Ergebnisse, weil wir eines der stärksten Länder in der Geschichte des Fußballs sind. Wir sind in einer ähnlichen Situation wie Italien vor ein paar Jahren. Wir müssen eine neue Mannschaft zusammenstellen und das wird das Ziel von Hansi Flick sein.

Ist es gut dass Spieler wie Toni Kroos sich jetzt aus dem internationalen Fußball zurückgezogen haben und junge Spieler wie Jamal Musiala kommen?

Toni Kroos ist ein großartiger Spieler und einer der erfolgreichsten Spieler für Deutschland, weil er so viele Trophäen gewonnen hat. Er hat mit Bayern München und Real Madrid vier Champions-League-Titel, eine Weltmeisterschaft und viele Meistertitel gewonnen, daher ist er wirklich ein großartiger Spieler.

Kroos ist nicht mehr dabei. Hansi Flick beim Training am Dienstag im Kreis der Nationalspieler

Er hat sich entschieden zurückzutreten, und das ist ein bisschen traurig, denn gegen Ende seiner nationalen Karriere hat er nicht auf seiner besten Position gespielt. Er hat als Sechser gespielt. Aber Toni Kroos ist kein Sechser, das sind Phillips oder Rice. Sie können kämpfen und verteidigen, was Toni Kroos nicht tut. Er ist eine fantastische Nummer acht, aber da spielt er seit zwei Jahren nicht mehr. In der Nationalmannschaft muss man seine besten Spieler auf ihren besten Positionen spielen lassen, und ich denke, er hatte deswegen Probleme. Es ist traurig, aber ich kann seine Entscheidung verstehen, zu sagen, dass es genug ist.

Markus Babbel bestritt 51 Länderspiele für Deutschland und wurde mit der DFB-Elf 1996 Europameister. Er spielte unter anderem für den FC Bayern und den FC Liverpool. Nach seiner Spielerkarriere arbeitete Babbel als Fußballtrainer, unter anderem in der Bundesliga beim VfB Stuttgart, Hertha BSC und in Hoffenheim. Zuletzt stand er beim australischen Verein Western Sydney Wanderers unter Vertrag.

Das Interview wurde aus dem Englischen adaptiert.