B1-B2 | Assoziieren und vermuten

Diese Unterrichtsidee regt vor allem zum Sprechen an: Als Einstieg in die Telenovela „Jojo sucht das Glück“ sollen Ihre Lernenden selbst kreativ werden und Vermutungen zur Serienhandlung anstellen. Lassen Sie sie assoziieren und ihre Überlegungen begründen.

So können Sie vorgehen:

Bereiten Sie Ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer darauf vor, dass Sie mit Ihnen eine Serie schauen wollen. Nennen Sie zunächst nur den Titel der Serie: Jojo sucht das Glück. Lassen Sie die Teilnehmenden Vermutungen darüber anstellen, wer Jojo ist, wo die Geschichte spielt und was Jojo passiert.

Als zweiten Schritt lassen Sie die Lernenden das Assoziogramm auf dem Arbeitsblatt zum Thema Glück ausfüllen: Was bedeutet Glück für die Teilnehmenden selbst? Vergleichen Sie danach im Plenum die Ergebnisse und regen Sie eine Diskussion über das Thema an.



Benötigte Materialien:

Lektion „Die Ankunft“ (Video und Übungen)

Arbeitsblatt „Assoziationsübung“



Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Begleiten Sie mit Ihren Lernerinnen und Lernern Jojo auf ihrer Suche nach dem Glück, dem Leben und der Liebe. Die gleichnamige Telenovela bietet insgesamt drei Staffeln mit je 33 spannenden Episoden. In der ersten Staffel kommt die Brasilianerin Jojo in ihre neue Heimatstadt Köln. Sie will Kunst studieren, hat sich aber auch verliebt: in jemanden, den sie noch nie gesehen hat. Wird sie ihn treffen?



Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch eigene Arbeitsbücher mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben. Wer hätte gedacht, dass Deutsch die Sprache der Liebe sein kann?