B1-B2 | Arbeitswelt

Wie verfasst man ein Bewerbungsschreiben? Welche Formulierungen sind darin wichtig? Und welcher Wortschatz wird in der Arbeitswelt benötigt? Telenovela-Protagonistin Jojo gibt in der zweiten Staffel Hilfestellung für diesen wichtigen Themenbereich.



So können Sie vorgehen:

Fordern Sie die Lernerinnen und Lerner auf, in Partner- oder Gruppenarbeit bereits bekannte Begriffe und Redewendungen zur Berufs- und Arbeitswelt auf einem Flipchart zu sammeln.

Setzen Sie im Anschluss das Arbeitsblatt Arbeitswelt ein und lassen Sie die Arbeitsgruppen selbstständig herausfinden, welche Begriffe sie den einzelnen Sparten Was gehört zu einer Bewerbung?, Was findet man in einem Büro? und Wer arbeitet in einem Büro? zuordnen können. Lassen Sie die Verwendung von (digitalen) Wörterbüchern zu, so dass die Lernenden unbekannte Wörter nachschlagen und die Zuordnungen ergänzen können.

Setzen Sie anschließend das Arbeitsblatt Auf Jobanzeigen antworten ein und bitten Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ein kurzes Bewerbungsschreiben nach dem dortigen Muster zu verfassen. Simulieren Sie dann Bewerbungsgespräche. Dazu übernimmt ein Partner oder eine Partnerin die Rolle des Bewerbers oder der Bewerberin, der/die zweite die des Unternehmers oder der Unternehmerin, der/die Arbeitskräfte sucht. Als Vorbereitung auf das Gespräch sollen die Lernenden Moderationskarten mit Stichwörtern anfertigen, um Argumente, Meinungen und Vorstellungen entsprechend im Gespräch vortragen zu können. Abschließend werden einzelne Gespräche im Plenum vorgetragen.



Benötigte Materialien:

Flipchart mit Papier

Moderationskarten

Stifte

Arbeitsblatt „Arbeitswelt“

Arbeitsblatt „Auf Jobanzeigen antworten“



Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Begleiten Sie mit Ihren Lernenden die Brasilianerin Jojo, die in Deutschland auf der Suche nach dem Glück und der Liebe ist. Die gleichnamige Telenovela bietet insgesamt drei Staffeln mit je 33 spannenden Episoden. Und wie es sich für eine richtige Telenovela gehört, dreht sich alles um Liebe, Freundschaft, Eifersucht und Verrat.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch eigene Arbeitsbücher mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben. Wer hätte gedacht, dass Deutsch die Sprache der Liebe sein kann?