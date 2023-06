B1-B2 | Adjektivdeklination

In Situationen des Kaufens, Tauschens und Vergleichens von Waren können Adjektivdeklinationen gezielt geübt und gefestigt werden. In der Video-Serie Ticket nach Berlin geraten die Protagonisten und Protagonistinnen in genau solche Situationen – und wenden Adjektivdeklinationen authentisch an. Mit der Unterrichtsidee der Woche können Sie die Deklination von Adjektiven spielerisch vermitteln.



So können Sie vorgehen:

Schauen Sie gemeinsam mit Ihrem Kurs die Video-Folge Wittenberg – Am Anfang war das Ei an. Fordern Sie die Lerner und Lernerinnen anschließend auf, in Partner- oder Gruppenarbeit die erworbenen Gegenstände zusammen mit einem passenden Adjektiv nach dem folgenden Muster aufzulisten:

Nr. 1: ein gekochtes Ei

Nr. 2: eine kleine Figur

Nr. 3: ein ... Teller

Nr. 4: ein ... Kunstwerk

Nr. 5: ein ... Bild

Je nach Lernstand können Sie Ihre Lernenden auch dazu auffordern, weitere Nomen und Adjektive aufzuschreiben, die im Video vorkommen. Lassen Sie die Ergebnisse vortragen. Achten Sie dabei auf die richtigen Adjektivendungen und korrigieren Sie diese bei Bedarf. Erklären Sie anschließend erneut die Regeln der Adjektivdeklination. Teilen Sie dann das Arbeitsblatt Adjektivdeklination aus.

Zeigen Sie anschließend das Video noch einmal und fordern Sie Ihren Kurs auf, sich in Kleingruppen Notizen zur Handlung zu machen, um diese später in eigenen Worten wiedergeben zu können. Sollte Ihr Kurs Schwierigkeiten damit haben, können Sie auch eine schriftliche Zusammenfassung erstellen lassen oder zunächst das Manuskript der Folge gemeinsam durchlesen. Lassen Sie dann Übung 2 auf dem Arbeitsblatt bearbeiten.

Lassen Sie die Kursteilnehmenden anschließend in Kleingruppen eigene Tauschgespräche auf dem Markt in einem Rollenspiel üben und vor dem Kurs vorspielen. Dabei können Gegenstände aus dem Klassenraum oder einfach eine Liste verwendet werden, die sich die Lernenden selbst zusammenstellen.



Benötigte Materialien:

Lektion „Wittenberg – Am Anfang war das Ei“ (Video und Übungen)

Arbeitsblatt „Adjektivdeklination“



Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Zwei Teams – ein Ziel: Das ist Ticket nach Berlin! Sechs junge Deutschlernende begeben sich auf eine abenteuerliche Reise durch Deutschland. Welches Team wird die sprachlichen und sportlichen Herausforderungen wohl am besten meistern? Ticket nach Berlin bietet Landeskunde der etwas anderen Art.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. Die Übungen zum Herunterladen sind etwas freier gestaltet und sollen dazu motivieren, sich kreativ und spielerisch mit dem jeweiligen Thema auseinanderzusetzen.