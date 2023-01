Video-Thema – Podcast ohne UT

Bürokratische Hürden bei der Energiewende

Erneuerbare Energien sollen so schnell wie möglich ausgebaut werden. Doch in Deutschland geht vieles langsamer, als es sich Unternehmen und Auftraggeber wünschen. Oft liegt das an der Bürokratie.

Oft dauert es lange, bis neue Windräder gebaut werden dürfen.

Lerne Deutsch mit aktuellen Videos - mit Untertiteln, Glossar und interaktiven Übungen.

