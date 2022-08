DW Nachrichten

Büchner-Preis für Emine Sevgi Özdamar

Der Georg-Büchner-Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. In diesem Jahr geht er an die Schriftstellerin Emine Sevgi Özdamar. Die Akademie in Darmstadt zeichnet damit zum ersten Mal eine Autorin aus, deren erste Sprache Türkisch ist.