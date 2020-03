Börsen setzen weltweit Talfahrten fort

Die um sich greifende Covid-19-Krise hat den deutschen Aktienindex Dax zum ersten Mal seit Juli 2016 wieder unter die Marke von 10.000 Punkten gedrückt. Der deutsche Leitindex stürzte am Donnerstag gleich zum Handelsauftakt um 5,5 Prozent auf 9.864 Punkte. Im Tagesverlauf weiteten sich die Verluste aus. Zuvor waren die Kurse an den großen internationalen Handelsplätzen in Tokio und New York ebenfalls stark abgesackt.

Seit dem Start des Corona-Crashes in der letzten Februarwoche hat der Dax inzwischen mehr als ein Viertel eingebüßt. Mitte Februar notierte er noch bei 13.795 Punkten.

Deutsche Bank, Lufthansa und Industriemetall

Die Aktien der Deutschen Bank fielen innerhalb der ersten Handelsminuten auf das neue Rekordtief von 5,46 Euro, ein Minus von 8,6 Prozent. Seit dem Beginn des Abwärtstrends an den weltweiten Börsen Mitte Februar verlor die Aktie fast die Hälfte an Wert. Die größte deutsche Bank ist an der Börse gerade noch elf Milliarden Euro wert.

Unter Druck gerieten auch Aktien der Airlines. Lufthansa brachen um 9,6 Prozent ein. Zuvor hatte das Unternehmen für April etwa 23.000 Flüge nach Europa, Asien und den Nahen Osten gestrichen.

Die Furcht vor einem Konjunktureinbruch setzte auch den Kupferpreis unter Druck. Das Industriemetall verbilligte sich um bis zu 2,2 Prozent auf 5.406 Dollar je Tonne. Damit ist es so günstig wie seit November 2016 nicht mehr.

Video ansehen 02:10 Teilen Börsen-Alarm: Kursstürze weltweit Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Xing Newsvine Digg Permalink https://p.dw.com/p/3Z7FY Börsen-Alarm: Kursstürze weltweit

Der Präsident, das Virus und die Börsen

Nach den jüngsten Verlusten sorgte in der Nacht auf Donnerstag die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die US-Grenzen für Ausländer aus Europa zu schließen, für neuen Druck. "Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen", sagte Trump in einer Ansprache an die Nation. Ausgenommen seien Reisende von den britischen Inseln.

Die US-Futures, die die voraussichtliche Entwicklung der US-Börsen anzeigen, gerieten nach dieser Ankündigung unter Druck. Der S&P-500-Futures fiel um 3,9 Prozent. Der Future auf den Dow Jones Industrial wies ebenfalls auf einen sehr schwachen Börsenstart an der Wall Street. Am Vortag hatte der Dow bereits sechs Prozent eingebüßt.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor mehr als vier Prozent.

Italien leidet weiter

"Die Aktienmärkte bleiben im Panikmodus", fasste Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader, die aktuelle Lage zusammen. Neben dem US-Einreisestopp gab es schlechte Nachrichten aus Italien, dem in Europa am stärksten vom Coronavirus betroffenen Land. Dort hat sich die Lage verschärft.

Die Regierung ordnete am Mittwochabend nach einem starken Anstieg der Todesfälle weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus an und schließt Bars und Restaurants sowie fast alle Geschäfte. Nur Lebensmittelläden und Apotheken seien weiter geöffnet, erklärte Premierminister Giuseppe Conte. Alle nicht notwendigen Geschäftsaktivitäten müssten eingestellt werden. Alle Unternehmensabteilungen, die nicht für die Produktion unverzichtbar seien, müssten schließen.

Der Profifußball in Italien leidet ebenfalls unter dem Virus - das hinterlässt jetzt auch auf dem Börsenparkett Spuren: Die Aktien von Juventus Turin fallen um 7,5 Prozent. Juve-Verteidiger Daniele Rugani war als erster Spieler der Serie A positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daher wird sich die gesamte Fußballmannschaft des Erstligisten für zwei Wochen in Quarantäne begeben.

Die Europäische Zentralbank wird am Nachmittag voraussichtlich über ein Hilfspaket zur Stützung der Konjunktur berichten. "Dieses allerdings dürfte wie auch schon die Zinssenkungen der amerikanischen und britischen Notenbank nur einen geringen positiven Effekt auf die Börsen haben", sagte Cutkovic.

dk/bea (dpa, rtr, afp)