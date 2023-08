Böhmi brutzelt - Der Koch-Talk

In „Böhmi brutzelt“ lädt Jan Böhmermann jeweils einen prominenten Gast aus Popkultur, Wissenschaft oder Journalismus an den Küchenherd, um gemeinsam zu kochen, zu essen und zu plaudern. Dabei wählt jeder Gast sein eigenes Gericht aus, ein zweites steuert Böhmermann selbst bei. In der Sendung geht es Böhmermann „ums Persönliche“: Haben seine Gäste ein besonderes Verhältnis zum Kochen und Essen? Steckt eine Geschichte hinter ihren Lieblingsgerichten, mit denen sie Erinnerungen verbinden?

Das Rezept für den perfekten Auftakt der sechs Folgen „Böhmi brutzelt“ lautet: Anke Engelke gemeinsam mit Jan Böhmermann in eine Küche stellen. Weitere Gäste in den nächsten Wochen sind: Sally Özcan, Laura Freigang, Nura, Iris Berben und Jurassica Parka

