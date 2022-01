Europa

"Bäume sind die wahren Herrscher auf dieser Welt"

Am Zustand der Bäume in Berlin kann man unschwer erkennen, dass der Klimawandel auch in der deutschen Hauptstadt angekommen ist: Sie leiden unter der Trockenheit und zeigen gravierende Schäden. Bäume retten Leben – sie brauchen unsere Pflege mehr denn je.