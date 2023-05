Ein Lächeln für die Kamera

Hüten Sie sich vor Radarkontrollen! Kameras zur Geschwindigkeitskontrolle sind in Deutschland weit verbreitet, sowohl auf den Autobahnen als auch im innerstädtischen Verkehr. Die verhassten Geräte stehen am Wegesrand, aber meist bemerkt man sie erst, wenn es schon zu spät ist! In diesem Falle wird man Ihnen ein sogenanntes "Knöllchen" zuschicken - mitsamt einem Foto von Ihnen am Steuer.