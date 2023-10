Avocados und Blaubeeren - Superfood oder Klimakiller?

Superfood-Früchte, die gut sind für den Menschen, aber schlecht für die Umwelt? Avocados und Blaubeeren verbrauchen beim Anbau viel Wasser und der CO2-Ausstoß ist oft hoch, da sie meist von anderen Kontinenten nach Deutschland transportiert werden.

Avocados und Blaubeeren werden in Europa als "Superfood" beworben. Nährstoffreiche Früchte, die gesund sind. In Chile sorgt der Avocado-Anbau aber bereits für massiven Wassermangel, in Peru wird gerade der Anbau von Blaubeeren massiv ausgeweitet. Der Journalist Matthias Ebert hat in Peru und Chile recherchiert, und blickt auf die Folgen der Superfood-Industrie für Mensch und Umwelt.

In der chilenischen Provinz Petorca werden Avocados seit vielen Jahren von Kleinbauern angepflanzt. Doch mit dem Avocado-Boom in Europa und den USA in den 1990er Jahren stieg die Produktion schlagartig an. Seitdem beherrschen Großgrundbesitzer den Avocado-Markt und benötigen dafür jede Menge Wasser. Für ein Kilo, also drei Avocados, werden 1.000 Liter Wasser verbraucht, ein Zigfaches mehr als für Tomaten oder Orangen. Wasseraktivist Rodrigo Mundaca ist wegen seines jahrelangen Kampfes mittlerweile zu einem der wichtigsten Regionalpolitiker geworden und versucht, Chiles Wassergesetzgebung zu reformieren.

So wie bei den Avocados in Chile boomt seit einigen Jahren auch der Anbau von Blaubeeren in Peru. Die süßen Früchte werden in schwarzen Plastiksäcken auf dem kargen Wüstenboden gezüchtet und vor allem im November und Dezember nach Deutschland exportiert. Noch gibt es keinen Wassermangel in Peru, aber die Produzenten wollen den Anbau massiv ausweiten und benötigen dafür immer mehr Wasser, welches sie am liebsten aus den wasserreichen Anden in die wüstenartigen Blaubeer-Anbaugebiete umleiten würden. Avocados und Blaubeeren aus Südamerika Superfood oder Klimakiller?