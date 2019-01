Automanager Ghosn weist vor Gericht alle Vorwürfe zurück

Carlos Ghosn fordert Offenlegung der Haftgründe vom Gericht

Der in Japan inhaftierte Automanager Carlos Ghosn will die genauen Gründe für seine Verhaftung wissen und hat deshalb eine öffentliche Anhörung vor Gericht durchgesetzt. Die Anwälte des 64-jähigen hatten einen entsprechenden Antrag eingereicht. Am nächsten Dienstag ist der Termin. Er wird mit Spannung erwartet.