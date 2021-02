Auto-Onlinehändler brilliert an der Börse

Die Digitalisierung sei nun auch in den Gebrauchtwagenhandel eingezogen. So fasste Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets zusammen, was zum Erfolg des Frankfurter Börsenstarts führte. Auto1 handelt mit Gebrauchtwagen im Netz. Anleger quittierten die Geschäftsidee mit viel Zuspruch. Die große Nachfrage nach den neuen Aktien trieb den Kurs in der ersten Handelsstunde am Donnerstag deutlich nach oben.

Die Erstnotiz lag mit 55 Euro weit über dem Ausgabepreis von 38 Euro. Danach sank der Kurs zunächst wieder leicht. Damit wurde der Betreiber von Internetseiten wie "wirkaufendeinauto.de" mit knapp zwölf Milliarden Euro bewertet. Das 2012 gegründete Berliner Start-up ist in mehr als 30 Ländern tätig. Im Jahr 2019 verkaufte Auto1 den Angaben zufolge mehr als 615.000 Fahrzeuge und erzielte einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. In den USA erzielte der online-Händler Vroom im letzten Jahr ähnliche Erfolge.

Der gläserner Autolieferant

Größter Aktionär bleibt auch nach dem Börsengang der japanische Technologie-Investor Softbank. Die Firmengründer Christian Bertermann und Hakan Koc machen dagegen einen Teil ihres Aktienbesitzes zu Geld. Gut 23 Prozent der Aktien sind künftig im Streubesitz. Vom Emissionsvolumen in Höhe von 1,83 Milliarden Euro fließt dem Börsenneuling eine Milliarde Euro zu, der Rest geht an die Altaktionäre.

Gebrauchtwagengeschäft - vor dem Onlinehandel

Mit dem neuen Kapital soll unter anderem AutoHero – die Marke für den Online-Direktverkauf von Wagen an Privatkunden – ausgebaut werden. Geld wollen die Gründer auch in gläserne Transporter stecken. Die Auslieferung an die Kunden und Kundinnen soll damit regelrecht zelebriert werden. AutoHero bietet Käufern eines Gebrauchtwagens eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie und eine einjährige Garantie.

Im Gesamtjahr seien so 10.200 Fahrzeuge ausgeliefert worden, sagte Bertermann. Das bisherige Brot- und Buttergeschäft von Auto1 - der Kauf von Autos von Privatkunden und Weiterverkauf an Händler - hatte durch die Corona-Krise gelitten. Der Gesamtumsatz brach 2020 um ein Fünftel auf 2,8 Milliarden Euro ein.

