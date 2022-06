Auto in Menschenmenge in Berlin gefahren

Im Berliner Stadtteil Charlottenburg ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 10.30 Uhr in der westlichen Innenstadt nahe der Gedächtniskirche und dem Kurfürstendamm. Laut einem Feuerwehrsprecher wurde ein Mensch getötet und acht weitere Personen verletzt. Auf Bildern ist zu sehen, wie das Kleinauto in der Fensterfront eines Ladengeschäfts steht.

Unklar, ob Vorsatztat oder Verkehrsunfall

Der Pressesprecher der Polizei, Thilo Cablitz, sagte: "Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es sich um eine Vorsatztat oder einen Verkehrsunfall handelt." Der Fahrer werde vernommen. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Das Areal wurde weiträumig abgesperrt.

Der Berliner "Tagesspiegel" meldet mit Verweis auf die Angaben eines Polizeisprechers, dass das Auto zunächst in eine Personengruppe auf dem Bürgersteig gefahren sei. Danach sei es wieder auf die Straße gefahren, dann erneut auf den Bürgersteig und am Ende in einem Schaufenster zum Stehen gekommen.

Der Ort weckt Erinnerungen an den islamistischen Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016. Auf dem Platz vor der Gedächtniskirche fuhr damals ein Lkw in eine Menschenmenge. Zwölf Personen starben, mehr als 70 wurden verletzt.

