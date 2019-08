Auszeit für die K-Pop-Band BTS

Die wohl bekannteste K-Pop-Band BTS wird sich eine längere Auszeit" nehmen. Das hat ihr Management Big Hit Entertainment heute auf Twitter verkündet. Nach sechs Jahren im Rampenlicht möchte die südkoreanische Boyband das erste Mal seit ihrem Karrierebeginn "die Möglichkeit haben, ihren Alltag als normale Mittzwanziger zu genießen".

Die K-Pop Sensation

BTS – kurz für Bangtan Sonyeondan (übersetzt: "Kugelsichere Pfadfinder") — war die erste K-Pop-Gruppe, die den Sprung auf den ersten Platz der Charts in den USA und Großbritannien geschafft hat. Auch nach Deutschland schwappt der Hype über: Die beiden Konzerte in der Berliner Mercedes-Benz-Arena im vergangenen Jahr waren rasend schnell ausverkauft. Auf YouTube wurde ihr Song "Boy With Luv" mit der US-Sängerin Halsey als erstes Video in weniger als zwei Tagen 100 Millionen Mal aufgerufen.

BTS in Aktion

Die sieben Bandmitglieder schreiben ihre Songs teilweise selbst – was untypisch für die K-Pop-Szene ist – und singen neben Koreanisch auch auf Englisch und Japanisch. Die Bandmitglieder thematisieren in ihren Texten Themen wie Liebe, Ängste oder Mobbing.

Verdiente Auszeit

Die Fans haben die Ankündigung der Auszeit sehr positiv aufgenommen und wünschen der Band auf Twitter alles Gute während ihrer Pause. Viele K-Pop-Manager stehen immer wieder in der Kritik, dass sie zu viel von den Künstlern verlangen. Die Szene ist bekannt für ihr extrem hartes Arbeitspensum.

Die sieben Mitglieder von BTS gönnen sich eine Auszeit

Die Band hat noch nicht bekannt gegeben, wie lange ihre Pause sein wird. Laut ihrem Management wird die Gruppe "erfrischt und aufgeladen zurückkehren". Das nächste Konzert auf ihrer Tour ist für Anfang Oktober in Saudi-Arabien angesetzt.

ae/pj (afp, AP, dpa)